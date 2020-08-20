Özgür Demirtaş doğal gaz ile imtihanı geçemedi

Oysa zengin Körfez ülkelerinin neredeyse tek geliri petrol ve doğal gaz. Rusya ve Azerbaycan'ın en büyük ihraç kalemini de doğal gaz oluşturuyor. Öte yandan İsrail, Fransa ve Yunanistan'ın doğal gaz için kendi karasularımıza göz diktiği gerçeği, son zamanlarda hiç kuşkusuz gündemin ilk sıralarında yer alıyor.