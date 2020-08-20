Özgür Demirtaş doğal gaz ile imtihanı geçemedi

Tüm Türkiye nefeslerini tuttu ve müesses nizamın coğrafyamızdaki oyunlarını ters yüz eden Başkan Erdoğan'ın, yarın saat 15:00'da açıklayacağı müjdeye kilitlendi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın Karadeniz'deki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde doğal gaz bulunduğunu içeren haberi sonrası devreye giren yeminli muhalif sözde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından irrasyonel bir paylaşımda bulundu.
KELİME OYUNU YAPTI
Enerji rezervini küçümseyen Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor..." sözlerini sarf etti.
PETROL VE DOĞAL GAZ GERÇEĞİ
Oysa zengin Körfez ülkelerinin neredeyse tek geliri petrol ve doğal gaz. Rusya ve Azerbaycan'ın en büyük ihraç kalemini de doğal gaz oluşturuyor. Öte yandan İsrail, Fransa ve Yunanistan'ın doğal gaz için kendi karasularımıza göz diktiği gerçeği, son zamanlarda hiç kuşkusuz gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Özgür Demirtaş'a sosyal medyada halkın tepkileri dinmedi. İşte binlerce tepkiden öne çıkanlar: