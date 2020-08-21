Türkiye, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak müjdeye kilitlenmişken bazı isimlerin hazımsız tutumu devam ediyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi haberlerini küçük göstermek maksadıyla dün bir paylaşım yaptı.

DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Demirtaş paylaşımında ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' diyerek skandal bir gafa imza attı.

Demirtaş'ın bilgiden yoksun ve siyasi argümanlı kullandığı bu ifadeler sosyal medyada kısa sürede dalga konusu olurken tepkiler de çığ gibi büyüdü.





''BİR FİNANS PROFESÖRÜ BİR SODA ETMİYOR''

Tepki gösteren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Varank, Demirtaş'ın twitini RT yaparak ''Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor...'' dedi.

