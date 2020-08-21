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    • 21.08.2020 13:06
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    Bakan 'tan Türkiye'yi küçümseyen kronik muhalif 'a tarihi kapak

    Ülkemizi ile karşılaştırarak "Doğal gaz bulundu" iddialarına gölge düşürmeye çalışan kronik muhalif ekonomist 'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan yanıt geldi. Varank, hesabından Demirtaş'a unutamayacağı bir yanıt verdi.

    Bakan Varank'tan Özgür Demirtaş'a kapak

    Türkiye, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak müjdeye kilitlenmişken bazı isimlerin hazımsız tutumu devam ediyor. Prof. Dr. , Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi haberlerini küçük göstermek maksadıyla dün bir paylaşım yaptı.

    DEMİRTAŞ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI
    Demirtaş paylaşımında ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' diyerek skandal bir gafa imza attı.

    Demirtaş'ın bilgiden yoksun ve siyasi argümanlı kullandığı bu ifadeler da kısa sürede dalga konusu olurken tepkiler de çığ gibi büyüdü.

    ''BİR FİNANS PROFESÖRÜ BİR SODA ETMİYOR''
    Tepki gösteren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

    Varank, Demirtaş'ın twitini RT yaparak ''Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor...'' dedi.

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