'Asgari ücret 4 bin TL olmasın' diyen Özgür Demirtaş'a Hulki Cevizoğlu'ndan salvolar: Bundan haz alıyor

CHP'lilerin gazladığı ölüp bittiği akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalara karşılık ağzının payını aldı. Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda önce asgari ücretin 4 bin TL daha sonra ise 100 bin TL olsa bile işe yaramayacağını söyledi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları:

"100 BİN TL YAPIN İŞE YARAMAZ"

Demirtaş daha sonra ise şunu yazdı "Boş kağıda Fotokopi çekerek yeni paranın yaratılmak zorunda olduğu bir ekonomide, Asgari ücreti isterseniz 100 BİN TL yapın işe yaramaz. Önemli olan Asgari ücretin kendisi değil. O ücretle ne kadar alabildiğinizdir. Asgari ücret ciddi arttırılacak ama işe yaramayacak…"

HULKİ CEVİZOĞLU ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I BOMBALADI: SCHADENFREUDE

Bu akşam CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programında Sosyolog-Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın açıklamalarına karşılık "Bundan memnun mu olacaksınız? Ekonomik türbülanstan geçiyoruz. Böyle bir sarsıntı var ise bir ekonomi profesörünün mutlu olmaması gerekir. Hepimiz aynı uçağın içindeyiz. 'Türbülansa girdik pilota saldıralım' der misiniz? Önce uçağın yere inmesi gerekiyor. 'Asgari ücret artırılacak ama işe yaramayacak.' Bundan memnun mu olacaksınız?