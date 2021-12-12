Son dakika: Mardin'deki Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişimine 3 tutuklama

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMINDA GÖREVLİYDİ

Emniyet birimleri, Başkan Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahallede yaşayanlarında bilgisine başvurdu. EYP'yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.