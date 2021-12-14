CHP'li Ankara Büykşehir Belediyesi'nin tahrip borcu 264 milyon lira! Sayıştay raporunda ortaya çıkan skandal





GÖZLER BÜYÜKŞEHİR'E ÇEVRİLDİ

Sayıştay da raporunda, bu tarihten önce ABB hesaplarına yatırılmış bulunan ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin olarak tahsil edilen zemin tahrip bedellerinin ilgili ilçe belediyelerine aktarılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sabah'ın haberine göre Sayıştay raporunda, "Bazı ilçe belediyelerine aktarılması gereken zemin tahrip bedellerinin yıllar itibari ile arttığı ve 2020 yılı sonu itibarı ile ilgili belediyelerin 264 milyon 625 bin 935 TL tutarında zemin tahrip payı alacağı olduğu tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.



Şimdi ABB'nin zemin tahrip bedellerini ne zaman ödeyeceği merak konusu oldu.

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