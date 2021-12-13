TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Uluslararası terörün hamisi 'İslamofobi'yi icat eden Batılılar

Meclis Başkanı Şentop, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolasıyla Meclis'te gerçekleştirilen "Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler" başlıklı panelin açılışında konuştu.
10 Aralık tarihinin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 73. yıl dönümü olduğunu anımsatan Şentop, bu yıl dönümü dolayısıyla TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile programlar gerçekleştirdiklerini ve bu çerçevede yapılan programların faydalı olduğunu düşündüğünü kaydetti.
Şentop, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de kabul edildiğini hatırlatarak, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra olduğunu dile getirdi.
Bu savaşta yaklaşık 100 milyona yakın insanın öldüğünü, Birinci Dünya Savaşı'nın da Avrupa'nın kendi içinde savaştığı, ekonomilerini, şehirlerini, evlerini tahrip ettiği bir dönem olduğunu anlatan Şentop, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin yüzde 95'inin asker, İkinci Dünya Savaşı'nda ise ölenlerin yüzde 33'ünün asker, yüzde 67'sinin sivil olduğunu aktardı.
İnsan hakkı konusunun, başta yaşama hakkı olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hukukçuların, siyasetçilerin en önemli konusu haline geldiğini belirten Şentop, Batı'nın da bundan sonra adımlar attığını söyledi.