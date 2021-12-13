TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Uluslararası terörün hamisi 'İslamofobi'yi icat eden Batılılar

Bu ifadenin onların bakışı olduğunu, kullanmamak gerektiğini anlatan Şentop, İslam düşmanlığı meselesinin küresel egemenlik idealiyle ortaya çıktığını bildirdi.

Şentop, küresel terörle mücadelenin küresel egemenliği meşrulaştıracağını ve İslamofobinin bunun en önemli malzemesi olduğunu belirterek, "Küresel egemenlik için lazım olan şey küresel terördü." dedi.

İstanbul'da 2003'te, 2004'te Madrid'de, 2005'te Londra'da terör olaylarının gerçekleştiğini ve Avrupa'da "Müslüman kıyafetindeki" tiplerin karikatürize edilerek anlatılmaya başlandığını ifade eden Şentop, özel olarak icat edilmiş, var edilmiş bir Müslüman terörist modeli var olduğunu dile getirdi. Şentop, şunları söyledi:

"Uluslararası terörizmin başta El-Kaide ve DEAŞ olmak üzere esasen Batı ülkeleri, onların istihbarat örgütleri tarafından var edilmiş ve desteklenen yapılar olduğu kanaatindeyim. Adamın biri geliyor Asya'nın bilmem neresinden, Avrupa'ya geçiyor, Amerika'ya gidiyor, Suriye-Irak'a geliyor. Sıradan bir vatandaşın ve çok sayıda insanın bu kadar kolay dolaşımının olabilmesi mümkün değil. Bu bir müsamaha ister. Bedava değil bu işler, parayla oluyor. Paranın sirkülasyonu var, silah var. Dolayısıyla böyle bir uluslararası terör örgütünün var olabilmesi, yürüyebilmesi, faaliyet gösterebilmesi için uluslararası müsamaha olması lazım, göz yumma olması lazım. Bunu da yapabilecek olan Batılı ülkelerin istihbarat örgütleridir. Bunlar çıkıyor mı, çıktı? Mesela Lafarge ile ilgili, DAEŞ'e yardımına, bunun da hükümetin bilgisi dahilinde olduğuna dair bir soruşturma yürütülüyor. Hukuki boyuta çevrildi mesele. Bu birtakım itiraflarla tesadüfi olarak çıkmış bir şey.

İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı'da, Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Bu kendiliğinden ortaya çıkmıyor böyle bir şey, İslam buna zaten müsaade etmiyor. Normal Müslümanların böyle bir şey yapması mümkün değil. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler ve bunu destekleyecek şekilde parasal, askeri anlamda, dolaşımını kolaylaştıracak şekilde çalışmalar içine girildi. Dolasıyla uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobiyi icat eden Batılılar."