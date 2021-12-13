Kılıçdaroğlu yalanına engelli ressam Muhammed Yalçın'ı bile alet etti!

BALCI, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YALANLADI

Kılıçdaroğlu açıklamasında engelli ressam Muhammed Yalçın'ın babasının oğlu için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş isteyince "Bir bez verelim, masaları silsin" ifadelerini kullanıldığını söylemesi üzerine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı. Balcı resmi Twitter hesabından "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportaja ilişkin açıklamamız..." diyerek açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.



İşte Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın o açıklaması:

"ASILSIZ İDDİALARDA BULUNMASI HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün Sözcü gazetesine vermiş olduğu röportajda bizimle ilgili asılsız iddialarda bulunması hepimizi derinden üzmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu, söz konusu röportajda Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşayan engelli kardeşimiz ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin Muhammed için bizden iş istediğini ve bizimle de, "Bir bez verelim, masaları silsin" cevabını verdiğimizi dile getirmiş."