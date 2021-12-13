HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP'nin suçlanması kabul edilemez" dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, örgütsel sloganlar atıldığı ve marşlar söylendiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerle ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

CHP'DEN AKILALMAZ SAVUNMA: HDP'NİN ADININ KARIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. HDP'nin avukatlığına soyunan Öztrak, Öcalan ve PKK sloganları atılan kongrede HDP'nin masum olduğunu savundu. Öztrak, HDP'nin bu olayla adının anılmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.