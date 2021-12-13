CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor! İstanbullu mağdur: "Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk"





BÜYÜKŞEHİR GELDİĞİNDEN BERİ REZİL OLDUK"

"Böyle bir şey olur mu? Hayatımda ilk defa görüyorum. Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk" diyen kadın, "Arızalıymış bir de, yarım saat haber vermişler. Bekliyoruz biz hala" ifadelerini kullandı.