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    • 13.12.2021 23:56
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    CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor! İstanbullu mağdur: "Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk"

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Bakımsızlıktan tel tel dökülen otobüsler mağduriyet yaratmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. İBB'ye bağlı İETT otobüsü arıza yaparak yolda kaldı. Çocuğunun otizmli olduğunu belirten bir kadın, arıza yapan araçla ilgili 153'ü aradığını ancak cevap alamadığını söyledi. O sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makam aracına bindirdiği çocuğu okuluna gönderdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB’nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir CHP'li İBB'ye bağlı bir İETT otobüsü arıza yaptı. O sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşların yanına gitti.

    Çocuğunun otizmli olduğunu belirten bir kadın, 153'ü aradığını ancak cevap alamadığını söyledi.



    BÜYÜKŞEHİR GELDİĞİNDEN BERİ REZİL OLDUK"
    "Böyle bir şey olur mu? Hayatımda ilk defa görüyorum. Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk" diyen kadın, "Arızalıymış bir de, yarım saat haber vermişler. Bekliyoruz biz hala" ifadelerini kullandı.



    Çocuğun hangi okula gittiğini soran Başkan Yıldız, "Bunların muhatabı İmamoğlu. Ekrem Bey 'Otobüs senin it götür' diyor. Biz kötülemek istemiyoruz ama her gün yaşıyoruz" diye konuştu.

    Başkan Yıldız daha sonra makam aracına bindirdiği çocuğu okuluna gönderdi.



        "BU SES 16 MİLYON İSTANBULLU'NUN SESİ"
        Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kurgu yapmazsanız, algı oluşturmazsanız; halkın sesine kulak verirseniz "her şey güzel olacak" vaadinin nasıl boşa düştüğünü görürsünüz. Bu ses 16 Milyon İstanbullu'nun sesi" ifadelerini kullandı.;
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor! İstanbullu mağdur: "Büyükşehir buraya girdiğinden beri biz rezil olduk"
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