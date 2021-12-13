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    • Yaşam
    • 13.12.2021 14:30
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    • 13.12.2021 14:32
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    İETT tamircisi İETT'ye verdi veriştirdi: Rezillik çekiyoruz

    CHP'li İstanbul belediyesinde otobüs ve metrobüsler neredeyse her gün sorun çıkarıyor. Vatandaşların isyan ettiği İstanbul'da A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak halkın nabzını yokladı. Ulak, röportaj yaptığı bölgede arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek üzerine gelen ekiple de röportaj yaptı.

    İETT tamircisi İETT’ye verdi veriştirdi: Rezillik çekiyoruz

    A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak atandaşın nabzını tutmakla beraber bölgede arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye gelen İBB ekibiyle de röportaj yaptı.

    İŞ BECERME KABİLİYETLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK

    ''Şu anda gördüğünüz gibi ulaşım. İETT otobüslerinin sürekli yolda kalması. Arkadaki otobüsle de canlı kanlı şahit oluyoruz, en büyük sorunumuz da bu. Arkadaşlar göreve gelmeden önce birçok vaatlerde bulunuyorlardı ama geldikten sonra iş becerme kabiliyetlerini böylelikle görmüş olduk. İş başında geldiklerinde durum bu.

    İETT tamircisi İETT'ye verdi veriştirdi: Rezillik çekiyoruz

    Her şey çok güzel olacak derken yalan söylemiyorlarmış demek ki bu şekilde olacakmış, diyecek bir şey yok. İş becerme kabiliyetleri sıfır.

    ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE

    A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bozulan otobüsü tamir etmeye gelen İBB ekibine otobüslerin durumunu sordu. Kerim Ulak'ın ''Allah yardımcınız olsun, sürekli tamir. Zor olmuyor mu? Niye bu kadar sık arızalanıyor bu otobüsler, ne olabilir?'' sorusu üzerine İBB çalışanı, ''Zor oluyor evet ama yapacak bir şey yok. Elektriksel arızalar oluyor genelde. Vatandaşlarımıza da biraz mağduriyet yaşatıyorlar ama…'' ifadelerini kullandı.

        BOZULAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: BAKIMLAR İYİ YAPILMIYOR

        Sadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok.

        Belediye para yatırmıyor. Biz de böyle rezil oluyoruz. Para sıkıntısından kaynaklanıyor. Belediye para vermiyor hepsi ondan. Hep kötü olacak düzelmeyecek.

        EKREM, TERÖRİSTLERİ İŞE ALIYOR

        CHP'li İBB'nin belediyeyi teröristlere peşkeş çekmesi olayında üçüncü dalga detaylar ortaya çıktı. PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin de İBB'de işe alındığı görüldü.
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