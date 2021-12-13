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    • 13.12.2021 23:13
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    • 13.12.2021 23:17
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    Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti!

    Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayhan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” dedi.

    Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti!

    Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP'den istifa etti.

    Ayhan Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak istifa mektubunu paylaştı.

    Bilgen'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

    "Bireysel beklentilerle değil, toplumsal kaygılarla 2007 yılında başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.

    Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyuna ile de paylaştım.

    Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem, ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyalarının yapacağımız açıklamayla son bulmasını umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."

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