İstanbul'da yine metrobüs arızası! Cennet Mahallesi'nden Yenibosna'ya kadar kuyruk...

Cennet Mahallesi durağından Yenibosna'ya kadar metbüs kuyruğu...
İstanbul'da gündemden düşmeyen, İETT, metro ve metrobüs arızalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ve metroda yaşanan problemlere çözüm bulamazken metrobüs arızaları da patlak vermeye başladı.
CENNET'TE METROBÜS ARIZASI
İstanbul'da mesai çıkışı Cennet Mahallesi durağında bir metrobüs arızalanadı.
YENİBOSNA'YA KADAR KUYRUK
Akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğa bir de arıza haberi eklenince vatandaşın çilesi katlandı. Arızalanan metrobüs sebebiyle oluşan kuyruk Yenibosna'ya kazar uzandı.