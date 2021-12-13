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    • Güncel
    • 13.12.2021 19:34
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    • 13.12.2021 19:52
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    İstanbul'da yine metrobüs arızası! Cennet Mahallesi'nden Yenibosna'ya kadar kuyruk...

    İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri ve metrolar hergün arıza ya da kaza haberleriyle gündem olurken son arıza haberi metrobüsten geldi. Cennet Mahallesi durağında arızalanan metrobüs sebebiyle oluşan kuyruk Yenibosna'ya kazar uzandı.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yine arıza

    Cennet Mahallesi durağından Yenibosna'ya kadar metbüs kuyruğu...

    İstanbul'da gündemden düşmeyen, İETT, metro ve metrobüs arızalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ve metroda yaşanan problemlere çözüm bulamazken metrobüs arızaları da patlak vermeye başladı.

    CENNET'TE METROBÜS ARIZASI
    İstanbul'da mesai çıkışı Cennet Mahallesi durağında bir metrobüs arızalanadı.

    YENİBOSNA'YA KADAR KUYRUK
    Akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğa bir de arıza haberi eklenince vatandaşın çilesi katlandı. Arızalanan metrobüs sebebiyle oluşan kuyruk Yenibosna'ya kazar uzandı.

        Vatandaşlar metrobüslerden inerek yollarda yürüdü. Duraklarda oluşan yoğunluk sebebiyle üst geçitler tıklım tıklım doldu.

        DÜN OTOBÜS KAZALARI GÜNDEM OLMUŞTU
        Dün de İstanbul'unda iki ayrı noktada yaşanan olayların başrolünde yine İETT vardı. Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir'de de 3 İETT otobüsü İBB'nin hafriyat çalışması yüzünden kaza yaparak gündemi meşgul etmişti.

        İETT TAMİRCİSİNİN İSYANI: REZİLLİK ÇEKİYORUZ
        A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak vatandaşın nabzını tutmakla beraber İstanbul Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye gelen İBB ekibiyle de röportaj yaptı.

        İŞ BECERME KABİLİYETLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK

        ''Şu anda gördüğünüz gibi ulaşım. İETT otobüslerinin sürekli yolda kalması. Arkadaki otobüsle de canlı kanlı şahit oluyoruz, en büyük sorunumuz da bu. Arkadaşlar göreve gelmeden önce birçok vaatlerde bulunuyorlardı ama geldikten sonra iş becerme kabiliyetlerini böylelikle görmüş olduk. İş başında geldiklerinde durum bu.

        İETT tamircisi İETT'ye verdi veriştirdi: Rezillik çekiyoruz

        Her şey çok güzel olacak derken yalan söylemiyorlarmış demek ki bu şekilde olacakmış, diyecek bir şey yok. İş becerme kabiliyetleri sıfır.

        ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE

        A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bozulan otobüsü tamir etmeye gelen İBB ekibine otobüslerin durumunu sordu. Kerim Ulak'ın ''Allah yardımcınız olsun, sürekli tamir. Zor olmuyor mu? Niye bu kadar sık arızalanıyor bu otobüsler, ne olabilir?'' sorusu üzerine İBB çalışanı, ''Zor oluyor evet ama yapacak bir şey yok. Elektriksel arızalar oluyor genelde. Vatandaşlarımıza da biraz mağduriyet yaşatıyorlar ama…'' ifadelerini kullandı.

            BOZULAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ: BAKIMLAR İYİ YAPILMIYOR

            Bozulan otobüsün şoförü şunları söyledi:

            "Sadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok.

            Belediye para yatırmıyor. Biz de böyle rezil oluyoruz. Para sıkıntısından kaynaklanıyor. Belediye para vermiyor hepsi ondan. Hep kötü olacak düzelmeyecek."
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            Haberler Güncel İstanbul'da yine metrobüs arızası! Cennet Mahallesi'nden Yenibosna'ya kadar kuyruk...
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