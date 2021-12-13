İstanbul'da yine metrobüs arızası! Cennet Mahallesi'nden Yenibosna'ya kadar kuyruk...

İŞ BECERME KABİLİYETLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK

''Şu anda gördüğünüz gibi ulaşım. İETT otobüslerinin sürekli yolda kalması. Arkadaki otobüsle de canlı kanlı şahit oluyoruz, en büyük sorunumuz da bu. Arkadaşlar göreve gelmeden önce birçok vaatlerde bulunuyorlardı ama geldikten sonra iş becerme kabiliyetlerini böylelikle görmüş olduk. İş başında geldiklerinde durum bu.

Her şey çok güzel olacak derken yalan söylemiyorlarmış demek ki bu şekilde olacakmış, diyecek bir şey yok. İş becerme kabiliyetleri sıfır.