Ramazan Aydoğdu TÜGVA kumpasını 1 yıl önce planlayıp FETÖ'cülere bilgi verdi!

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik kumpas ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. TÜGVA'ya karşı başlattığı iftira operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun, Whatsapp grubu kurduğu ve buradan yazışarak haberleştiği belirlendi.
BİR YIL ÖNCE GRUP KURDULAR
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu ele geçirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın dosyaya eklediği detaylara göre; TÜGVA'yı hedef alan iftira operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdu, 28 Ocak 2020'de bir Whatsapp grubu kurdu. Gruba sırasıyla Ahmet T, Yusuf G, Abdullah P, Serkan D. ve Emre Ö. katıldı.
Söz konusu grupta tam bir yıl boyunca, vakıf hakkında aleyhte propaganda yapıldı ve sinkaflı sözler sarf edildi. Kumpasın günden güne nasıl yürümesi gerektiği yönünde görüş bildiren grup üyeleri, kendilerini motive etmekten de imtina etmedi. Ele geçirilen WhatsApp yazışmaları, TÜGVA'ya yönelik orgazine bir kumpas olduğunu gözler önüne serdi.