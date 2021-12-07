Ramazan Aydoğdu TÜGVA kumpasını 1 yıl önce planlayıp FETÖ'cülere bilgi verdi!

'BİZ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRIZ'

WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:

Ahmet T.: Siz gerekli izni verin biz ortalığı ayağa kaldırırız ancak siz kendinizi bu harlı ateşin içinden uzak tutun.

Ramazan Aydoğdu: Sabrediyoruz, konuşalım inşallah.

Yusuf G.: Siz daha doğrusunu bilirsiniz ama sessiz kalıp beklemek daha iyi olacak gibi.

Ramazan Aydoğdu: Bana soruyorlar senin bilgin var mı diye.?

Ahmet T.: Nedense bu dosyaları verenin sen olduğundan şüpheleniyorum.

Ramazan Aydoğdu: Ciddi olamazsın. Şaka yapıyordur diye düşünüyorum ama bu işin şakası da olmaz.

Ramazan Aydoğdu: Mali tablolar vesaire bir sürü detay var orada. Ee mali tablolar senin benim elime bu kadar kolay ulaşıyorsa..