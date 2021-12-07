Yasadışı göçe geçit yok: 14 bin mülteci, 500 organizatör yakalandı

Türkiye'nin en doğusunda hava şartlarına rağmen yasadışı göçe karşı büyük bir mücadele veriliyor. Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van'da, emniyet ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar yakalanıyor. Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde 'şok evleri' diye adlandırılan bekleme noktalarına baskın yapılıyor. 2021'de sadece Van'da ülkeye yasal olmayan yollardan giren 14 bin 300 göçmen ile 500 organizatör yakalandı.
"SINIRDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI"
Yaklaşık 30 yıldır bölgede göç üzerine çalışmalar yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, Afganistan'daki gelişmelere bağlı olarak yaşanan göçe karşı Türkiye'nin sınır bölgelerinde önemli önlemler aldığını, Türkiye'nin Afgan göçüne ciddi anlamda direnç göstermeye devam edeceğini söyledi. Düzensiz göçün dünya ve Türkiye gündemini meşgul etmeye devam edeceğini ifade eden Orhan Deniz, Türkiye'nin jeostratejik bakımdan Avrupa ile doğusu arasında zaten doğal göç yolu olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz, kış sürecinde sıcaklıkların -40'a vardığı göç yolunda geçişlerin dip yapacağını belirterek şunları söyledi:
Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya ülkeleri üzerinden Türkiye'ye gelip Türkiye'den de Avrupa'ya gitmeye çalışan insanlar için ülkemiz tarihsel olarak kadim bir göç güzergâhı üzerinde bulunuyor.