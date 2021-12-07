Yasadışı göçe geçit yok: 14 bin mülteci, 500 organizatör yakalandı



"TÜRKİYE, AFGAN GÖÇÜNE BÜYÜK BİR DİRENÇ GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Orhan Deniz: Afgan göçünün geleceğini etkileyecek etmenlerden biri de Türkiye'nin durumu olacak. Türkiye'nin özellikle sınır koruma ve güvenlik politikası burada son derece önemli. Türkiye'nin doğu sınırında aldığı önlemler, duvar inşaatı, tel örgüler, hendekler, termal kameralarla sınır denetimi ve tüm bunlara ilave olarak askeri personel ve özel harekât polisleri ile sınır hattı bir ölçüde koruma kalkanına dönüştürüldü. Bunun istikrarlı bir hale getirilmesi, esnetilmeden devam ettirilmesi önemli. Türkiye, Afgan göçüne ciddi anlamda direnç gösterecektir. İran zaten göç ile boğuşan bir ülke. İran'ın tutumu bizim tutumumuza da bağlı.

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