AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal CHP ve HDP ilişkisini değerlendirdi! Birbirinin ruh ikizi

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, katıldığı A Haber canlı yayınında CHP ile HDP işbirliği, Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi ve TÜİK baskınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MERSİN MİTİNGİNİN TALİMATI DEMİRTAŞ'TAN
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de miting yaptığını ifade eden Aksal, "Mitingde işsiz gençler diye çıkardığı isimlerden biri FETÖ'cü. Sözde Atatürk'ün partisi dedikleri CHP'nin geldiği nokta tam olarak bu.
CHP PKK'NIN YÖRÜNGESİNE GİRDİ
CHP, HDP'nin kontrolündeki PKK'nın yörüngesine girdi.
CHP, HDP'nin kontrolündeki PKK'nın yörüngesine girdi. Bu durum CHP adına üzücü bir hal. Meclis'te konuşma yapanlara baktığınız zaman CHP'li mi HDP'li mi ayırmakta zorlanıyorsunuz.