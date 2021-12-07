AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal CHP ve HDP ilişkisini değerlendirdi! Birbirinin ruh ikizi

Amacı tamamen ülkeyi karıştırmak. Demirtaş'ın, FETÖ'nün ve dış güçlerin çağrılarıyla bu ülkede sokak hareketleri çıkartmaya çalışıyorlar. Bu ülkede Gezi benzeri olayları yeniden yaşatmak istiyorlar."





Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin güçlenmesinden ve tam bağımsız olmasından rahatsız olan dış güçlerin yerli işbirlikçileri bulunduğunu kaydeden Aksal, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde inanılmaz mesafeler kaydetti her alanda. Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de kendi doğalgazımızı arıyoruz. Askeri darbelerle bir girişim yaptılar olmadı, şimdi ekonomi üzerinden saldırıyorlar.