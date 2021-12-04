Mafyalığa soyunan Kılıçdaroğlu TÜİK baskınıyla neyi hedefliyor? "Bürokrasiyi tehdit ederek sindirmeyi hedefliyor"





CHP'NİN 'DİN SÖMÜRÜSÜ' MÜ?

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e dair cümleleri tam şu şekilde: "Milyonlarca emekçinin ücret artışı, bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak.

Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır."



Görüldüğü gibi, bir taraftan dindar kesimlerle helalleşme mesajı veren Kılıçdaroğlu, diğer taraftan "zulüm" ve "Firavun" gibi çok sert söylemleri seferber ediyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenleri "hakiki Müslüman" olmamakla suçlamıştı. "Gayri milli," "hakiki Müslüman değil" ve şimdi "Firavun"...





Hadi CHPli üslubuyla söyleyelim. CHP'nin yeni dili "din sömürücülüğü" formuna büründü. Kendi bulunduğu yeri Hz. Ömer'le, karşısındakini Firavun'la nitelemek siyasal İslamcılara yöneltilen bir eleştiri değil miydi? Bu tarz muhalefet aklını Kılıçdaroğlu'na, eskiden AK Parti'ye danışmanlık yaparken şimdi CHP için çalışanlar mı verdi bilmiyorum.