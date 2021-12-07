Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dolar/TL'deki artışa ilişkin açıklama! Manipülatif ataklar var

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarının gerçekleştiği dönemde TL'nin manipülatif ataklara maruz kaldığını belirterek, "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir.
Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz" dedi.
12 gün kesintisiz sürecek görüşmelerin ilk gününe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, döviz kurlarındaki yükselişin bütçenin bazı giderlerinde artışa neden olduğunu ancak gelirleri de olumlu yönde etkilediğini belirten Oktay, "Bu çerçevede, toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir. Bütün bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlı duruşumuz sayesinde 2021 yılında bütçe yüzde 3.5'in de altında kapacak" ifadelerini kullandı.