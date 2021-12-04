HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! 5-9 Aralık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu