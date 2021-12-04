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    • Güncel
    • 05.12.2021 06:40
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    • 05.12.2021 06:43
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! 5-9 Aralık

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün özellikle Antalya ve Muğla başta olmak üzere Eskişehir, Konya, Diyarbakır, Batman ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise çarşamba gününden itibaren yurdun tamamının yağışlı hava etkisi altına gireceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    7 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskını ve...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.



    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 14°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Denizli ile İzmir'in güney kıyılarının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 15°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 17°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in güney, Konya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 10°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DÜZCE °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 13°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ORDU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            RİZE °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BİNGÖL °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            ERZURUM °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SİİRT °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 15°C
                Parçalı ve çok bulutlu

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! 5-9 Aralık
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