Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.11.2021 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2021 15:22
    ABONE OL

    PKK Sözcüsü Demirtaş'tan miting talimatı alan Kılıçdaroğlu "valilik yasakladı" yalanıyla vatandaşı kışkırtma peşinde

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'nin terörden tutuklu PKK sempatizanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla miting yapmak için kolları sıvadı. "Bizden korkuyorlar, miting yapmamıza engel olmak istiyorlar" şeklinde FETÖ taktiği kokan bir yalanla vatandaşı kışkırtmaya çalışan CHP'ye valilik yanıt vermiş, "CHP'nin 4 Aralık'ta kentte düzenlemeyi planladığı mitinge izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı" belirtilmişti. CHP lideri buna rağmen yalanı sürdürdü, “Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek” sözleriyle sanki miting yapmaları engelleniyor gibi algı yaptı.

    PKK Sözcüsü Demirtaş’tan miting talimatı alan Kılıçdaroğlu valilik yasakladı yalanıyla vatandaşı kışkırtma peşinde

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen "İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı"na katıldı. Programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 4 Aralık tarihinde Mersin'de planladığı miting için izin çıkmaması hakkında değerlendirmede bulunarak, her şeye rağmen mitingin gerçekleşeceğini belirtti.

    ENGEL YALANINI SÜRDÜRDÜ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller çıkarabilirler ama biz bütün engelleri aşmayı bilen bir partinin mensubuyuz" dedi.



    Valiliğin iddiaları yalanlamasına rağmen "engel" yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu, mağdur edebiyatı yaparak vatandaşı kışkırtmak istiyor.

    VALİLİK: ENGEL SÖZ KONUSU DEĞİL
    Mersin Valiliği, CHP'nin 4 Aralık'ta kentte düzenlemeyi planladığı mitinge izin verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanlığınca planlanan mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamaların ve haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

    Miting düzenlenecek alanların TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, "İlimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları CHP Mersin İl Başkanlığının da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle kent merkezi Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Meydanı miting alanı olarak belirlenmediğinden bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

    Miting için sunulan dilekçeye yazılı yanıt verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "CHP İl Başkanlığınca, Valiliğimize verilen 25 Kasım tarihli dilekçe ile eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı miting alanında yapılmak istenen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."

        TALİMATI DEMİRTAŞ'TAN ALDI
        Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran HDPKK'lı Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Demirtaş'ın talimatı sonrası miting için düğmeye bastı.



        BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MİTİNG TEPKİSİ: SABAH DEMİRTAŞ TALİMAT VERDİ AKŞAM KILIÇDAROĞLU YAPTI
        Geçtiğimiz günlerde partisinin MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz kurunu bahane edip erken seçim için miting açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın sabah attığı tweetin ardından Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama gelmesi ile ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İttifakta soğuk savaş
        Haberler Güncel PKK Sözcüsü Demirtaş'tan miting talimatı alan Kılıçdaroğlu "valilik yasakladı" yalanıyla vatandaşı kışkırtma peşinde
            SON DAKİKA