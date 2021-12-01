SON DAKİKA: CHP'de Abdullah Gül tartışması kriz halini alıyor: İki dünya bir araya gelse...

KABAK TADI VERDİ

Yarkadaş, Abdullah Gül parlatmalarının artık kabak tadı verdiğini ifade ederek, "Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül'ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9'unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor…" diye yazdı.

BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM OLAMAZ!

Yarkadaş Abdullah Gül'ün kendisinin ve kendisi gibi düşünenlerin Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: