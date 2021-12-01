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    • 01.12.2021 14:45
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    • 01.12.2021 15:05
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    SON DAKİKA: CHP'de Abdullah Gül tartışması kriz halini alıyor: İki dünya bir araya gelse...

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda CHP kanadında Abdullah Gül isminin cumhurbaşkanlığı için ısıtılmaya başlanması tartışılırken bu tartışma neredeyse krize döndü. Gül'e yakın Halk TV ve Levent Gültekin 'Abdullah Gül' ismini parlatmaya çalışırken Barış Yarkadaş, Merdan Yanardağ gibi diğer CHP'liler ise karşı çıktı. İşte CHP'deki Abdullah Gül krizi...

    takvim.com.tr

    Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen CHP'li Halk TV'de Levent Gültekin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü parlatmaya başladı. Tartışmanın da fitilini ateşledi. Bir grup CHP'li Gül ismini ön plana çıkarmaya çalışırken karşısındakiler ise Gül'ün adaylığı durumunda asla oy vermeyeceğini belirtti. Gül ismine karşı olan CHP'lilerden biri de Barış Yarkadaş.

    Yarkadaş, bugünkü yazısında şunları söyledi:

    AKP kurucusu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başarılı olduğu tek alan, her yıl mutlaka kendisini gündeme sokması… Gül, şu günlerde yine siyaset piyasasına sürülüyor. Kimi Abdullah Gül'ün aslında Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor, kimi ise Gül'ü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yapmaya… Küçük partilerin liderleri de peş peşe Gül'ü ziyaret ediyor.

    KABAK TADI VERDİ
    Yarkadaş, Abdullah Gül parlatmalarının artık kabak tadı verdiğini ifade ederek, "Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül'ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9'unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor…" diye yazdı.

    BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM OLAMAZ!
    Yarkadaş Abdullah Gül'ün kendisinin ve kendisi gibi düşünenlerin Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

        Gelin bu beyhude çabadan vazgeçin; boşuna kendinizi yormayın, bize de vakit kaybettirmeyin… İki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz… İnanmıyorsanız; deneyin ve görün…

        LEVENT GÜLTEKİN'İN GÜL PR'INA BİR TEPKİ DE MERDAN YANARDAĞ'DAN GELMİŞTİ!
        Bir başka CHP'li kanal TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Levent Gültekin'e tepki gösterdi. Yanardağ "Abdullah Gül de nereden çıktı?" ifadelerini kullandı.

        GELEN TEPKİLER ÜZERİNE LEVENT GÜLTEKİN'DEN ÇIKIŞ!
        Gültekin gelen tepkiler üzerine "Filan kişi Atatürk düşmanı değildir" söylediğim bu, "yok hayır Atatürk düşmanıdır" deyip bana hakaret edenler, kusura bakmayın ama asıl Atatürk düşmanı sizsiniz, çünkü istismar edemeyeceğiniz için üzülüyor bu nedenle birileri Atatürk düşmanı olursa siz mutlu oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.
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        CHP’de Gül krizi büyüyor: İki dünya bir araya gelse...
        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'de Abdullah Gül tartışması kriz halini alıyor: İki dünya bir araya gelse...
            SON DAKİKA