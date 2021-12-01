SON DAKİKA: CHP'de Abdullah Gül tartışması kriz halini alıyor: İki dünya bir araya gelse...

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen CHP'li Halk TV'de Levent Gültekin, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü parlatmaya başladı. Tartışmanın da fitilini ateşledi. Bir grup CHP'li Gül ismini ön plana çıkarmaya çalışırken karşısındakiler ise Gül'ün adaylığı durumunda asla oy vermeyeceğini belirtti. Gül ismine karşı olan CHP'lilerden biri de Barış Yarkadaş.
Yarkadaş, bugünkü yazısında şunları söyledi:
AKP kurucusu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başarılı olduğu tek alan, her yıl mutlaka kendisini gündeme sokması… Gül, şu günlerde yine siyaset piyasasına sürülüyor. Kimi Abdullah Gül'ün aslında Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor, kimi ise Gül'ü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yapmaya… Küçük partilerin liderleri de peş peşe Gül'ü ziyaret ediyor.
KABAK TADI VERDİ
Yarkadaş, Abdullah Gül parlatmalarının artık kabak tadı verdiğini ifade ederek, "Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül'ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9'unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor…" diye yazdı.
BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM OLAMAZ!
Yarkadaş Abdullah Gül'ün kendisinin ve kendisi gibi düşünenlerin Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: