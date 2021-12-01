Bakan Kurum'dan muhalefete tepki: Ülkeyi bunlar mı yönetecek?

"BİR BİNA BİLE DÖNÜŞTÜREMEDİLER"

Kabine üyeleri ile ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Murat Kurum, "Birileri yine temcit pilavını ısıtıp ısıtıp bizim önümüze koyuyor. Demokrasi, demokrasi diyorlar, sonra da 'Bakanlar seçilmedi, konuşamazlar' gibi kendi sicillerini ortaya koyan sözler sarf ediyorlar. Siz her türlü iftirayı atacaksınız, biz susacağız öyle mi?" dedi.

Kurum, muhalefete yönelik eleştirilerine şöyle devam etti: "Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar. Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Buyurun Cenaze Namazına! Bir de bize akıl öğretiyorlar. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. Siz değil misiniz, millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar? Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek? Bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine, 'Yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar.' Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik."