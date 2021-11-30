Millet İttifakı adayı kim? Halk TV'de Abdullah Gül parlatılmaya başlandı CHP'liler birbirine girdi! İşte CHP'deki Gül kavgası

Millet İttfakı'nın tek derdi cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan cumhurbaşkanı adayı gibim hareket edip diğer yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü keseceğine yönelik açıklamalar yapsa da İmamoğlu da boş durmuyor. Hatta Meral Akşener'in geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nu destekler açıklamaları da hayli merak uyandırıcı oldu.
Bununla birlikte Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşme yapacağını açıklaması da "Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi. Halk TV üzerinden Abdullah Gül'ü parlatmaya çalışan Levent Gültekin ile birlikte Murat Sabuncu gibi isimlerin de kirli bağlantıları Millet İttifakı'ndaki oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte Millet İttifakı cephesindeki Abdullah Gül kavgasında yaşananlar:
TEMEL KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ
Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme saat 14'te başladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.