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    • 30.11.2021 13:48
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    Millet İttifakı adayı kim? Halk TV'de Abdullah Gül parlatılmaya başlandı CHP'liler birbirine girdi! İşte CHP'deki Gül kavgası

    Millet İttifakı adayı kim? Bu soru arama motorlarında en çok aranan konuların başında geliyor. Ancak bu sorunun net bir cevabı yok. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve şimdi de tekrar Abdullah Gül. Ancak Gül'ün adı bile CHP'liler karıştırmaya yetti. Sosyal medyada birbirlerine girdiler. Levent Gültekin 'Abdullah Gül'e Atatürk düşmanı demek haksızlık' dedi. Tepkiler peş peşe sıralandı. Peki Millet İttifakı adayı kim? Bu soruyu cevaplayacak Abdullah Gül kavgası haberimizde...

    takvim.com.tr
    CHP’de Abdullah Gül kavgası...

    Millet İttfakı'nın tek derdi cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan cumhurbaşkanı adayı gibim hareket edip diğer yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü keseceğine yönelik açıklamalar yapsa da İmamoğlu da boş durmuyor. Hatta Meral Akşener'in geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nu destekler açıklamaları da hayli merak uyandırıcı oldu.

    Bununla birlikte Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşme yapacağını açıklaması da "Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi. Halk TV üzerinden Abdullah Gül'ü parlatmaya çalışan Levent Gültekin ile birlikte Murat Sabuncu gibi isimlerin de kirli bağlantıları Millet İttifakı'ndaki oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    İşte Millet İttifakı cephesindeki Abdullah Gül kavgasında yaşananlar:

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ
    Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme saat 14'te başladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

        Geçtiğimiz gün Abdullah Gül ile görüşeceğini belirten Karamollaoğlu, görüşme öncesinde, "Kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum. Bir teklif götürmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        LEVENT GÜLTEKİN, HALK TV'DE ABDULLAH GÜL'Ü PARLATMAYA BAŞLADI
        Levent Gültekin CHP'li Halk TV'de Abdullah Gül PR'ına başladı. Gültekin, Gül için CHP'lilerin sempatisini kazanması için "Abdullah Gül'e 'Atatürk düşmanı' demek çok büyük ayıp ve haksızlık" ifadelerini kullandı.

        Gültekin gelen tepkiler üzerine "Filan kişi Atatürk düşmanı değildir" söylediğim bu, "yok hayır Atatürk düşmanıdır" deyip bana hakaret edenler, kusura bakmayın ama asıl Atatürk düşmanı sizsiniz, çünkü istismar edemeyeceğiniz için üzülüyor bu nedenle birileri Atatürk düşmanı olursa siz mutlu oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.

        "AKP KURUCUSU GÜL'Ü YENİDEN ISITMA SEZONU BAŞLADI"
        Barış Yarkadaş ise Gültekin'in bu sözlerine "AKP kurucusu Abdullah Gül'ü yeniden ısıtma sezonu başladı. Sesini bile hatırlamadığımız Gül'e yapılan ziyaretler de arttı. GÜL'ü aday yapmak isteyen kendi partisinde bunu gerçekleştirebilir. Ancak Gül, CHP'nin yanından bile geçemez. Çünkü; hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez." diyerek cevap verdi.

        MURAT SABUNCU DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÜL PR'INA BAŞLAMIŞTI
        Gültekin'in yaptığı gibi geçtiğimiz aylarda T24'de yazarı Murat Sabuncu da Abdullah Gül'ü parlatmak için devreye girmişti.

        TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ
        Levent Gültekin'in Abdullah Gül, hakkındaki sözlerine CHP kanadından tepkiler de ardı ardına geldi.

        İşte o tepkiler:

        'Bıktırdınız artık'

            'Gül aday olursa oyumu Erdoğan'a veririm'

            'Aday olursa tek bir CHP'liden oy alamayacak'


            'Yeni CHP'nin de Gül'ü cumhurbaşkanı adayı yapmak istemesini unutmayın'


                'Akılınızın ucundan bile geçirmeyin'

                MERDAN YANARDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDi
                Bir başka CHP'li kanal TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Levent Gültekin'e tepki gösterdi. Yanardağ "Abdullah Gül de nereden çıktı?" ifadelerini kullandı.

                HALK TV KİMİN?
                Halk TV'de Abdullah Gül isminin ön plana çıkarılmasının ardından yatan elbette bir neden var.

                Halk TV'nin gizli patronunun Kraliçe Elizabeth'den ödüllü Abdullah Gül olduğu iddiası.
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                Haberler Güncel Millet İttifakı adayı kim? Halk TV'de Abdullah Gül parlatılmaya başlandı CHP'liler birbirine girdi! İşte CHP'deki Gül kavgası
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