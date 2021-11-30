Millet İttifakı adayı kim? Halk TV'de Abdullah Gül parlatılmaya başlandı CHP'liler birbirine girdi! İşte CHP'deki Gül kavgası

"AKP KURUCUSU GÜL'Ü YENİDEN ISITMA SEZONU BAŞLADI"

Barış Yarkadaş ise Gültekin'in bu sözlerine "AKP kurucusu Abdullah Gül'ü yeniden ısıtma sezonu başladı. Sesini bile hatırlamadığımız Gül'e yapılan ziyaretler de arttı. GÜL'ü aday yapmak isteyen kendi partisinde bunu gerçekleştirebilir. Ancak Gül, CHP'nin yanından bile geçemez. Çünkü; hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez." diyerek cevap verdi.

MURAT SABUNCU DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÜL PR'INA BAŞLAMIŞTI

Gültekin'in yaptığı gibi geçtiğimiz aylarda T24'de yazarı Murat Sabuncu da Abdullah Gül'ü parlatmak için devreye girmişti.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Levent Gültekin'in Abdullah Gül, hakkındaki sözlerine CHP kanadından tepkiler de ardı ardına geldi.

İşte o tepkiler: