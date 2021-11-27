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    • 27.11.2021 12:17
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    • 27.11.2021 12:38
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    Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?

    Millet İttifakı'nda yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'le görüşeceğini açıklamasının ardından CHP'li Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak" sözleri yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki talebi her geçen gün artarken Gül'ün ismi yeniden muhalefet kulislerinde konuşulmaya başlandı. İşte adaylık kavgasında son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 18 Kasım akşamında katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplamış, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda görüşmeyi planladığını açıklamıştı.


    TEKLİF GÖTÜRMÜYORUM
    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, söz konusu ziyarete ilişkin olarak konuştu. Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasına dair bir görüşme olacağı iddiasını yalanlayan Karamollaoğlu, "Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum." dedi.

    ADAYLIK SENARYOSU
    Geçtiğimiz günlerde konuyu köşesinde taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanı adayı, sadece bilgi ve başarıyla olmuyor.

        Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak" sözlerine dikkat çekeren yaşanan adaylık savaşlarında Gül'ün yeniden denkleme girebileceğini yazdı.


        Selvi, Gül ile yetinmeyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin de yeniden denkleme gireceğini, iş cumhurbaşkanı adayını belirlemeye gelince onların ve Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek Gül'ün önünü açacaklarını iddia etti. "Muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını" belirtmişti.



        İTTİFAK SEÇİM KAYBETMİŞ KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda sonuna kadar direneceğine dikkat çekildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adaylık konusunda birçok hamle yapsa da kaybettiği seçimlerden ötürü adaylığına sıcak bakılmıyor. Bu noktada Millet İttifakının liderlerinin masasında bulunacak isimlerden birinin de Abdullah Gül olduğu konuşuluyor.


            KILIÇDAROĞLU HER ŞEY FARKINDA
            Kılıçdaroğlu'nun yaşananları büyük bir dikkatle takip ettiği anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Benim çıkıp 'Evet ben aday olacağım' dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz" sözüyle ittifakın hamlelerini bekleyeceğini ifade etmişti.

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            Haberler Güncel Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?
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