Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 18 Kasım akşamında katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplamış, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda görüşmeyi planladığını açıklamıştı.
TEKLİF GÖTÜRMÜYORUM
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, söz konusu ziyarete ilişkin olarak konuştu. Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasına dair bir görüşme olacağı iddiasını yalanlayan Karamollaoğlu, "Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum." dedi.
ADAYLIK SENARYOSU
Geçtiğimiz günlerde konuyu köşesinde taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanı adayı, sadece bilgi ve başarıyla olmuyor.