Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?



KILIÇDAROĞLU HER ŞEY FARKINDA

Kılıçdaroğlu'nun yaşananları büyük bir dikkatle takip ettiği anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Benim çıkıp 'Evet ben aday olacağım' dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz" sözüyle ittifakın hamlelerini bekleyeceğini ifade etmişti.

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