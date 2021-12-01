CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Halk TV'deki Abdullah Gül PR'ı deşifre oldu! 14. katta saklı olan...

İşte Salih Tuna'nın 'Büyük sırrı sadece onlar biliyor' başlıklı yazısından ilgili bölüm:
"14. KAT SAKİNLERİ CHP SOSYOLOJİSİNİN KENDİLERİNDEN ETKİLENDİĞİNİ BİLİYOR"
Sanırım adaylarının kim olacağını Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerinden başka bilen yok.
Sabredeceğiz, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını Kılıçdaroğlu öğrendiğinde biz de öğrenmiş olacağız.
Soru şudur: Genel Merkez'in 14. Kat'ındakiler de adaylarının yıpranacağını düşündükleri için mi açıklamıyorlar?
Evet, fakat, açıklayacakları adayı, AK Parti ve MHP'lilerin yıpratacağından endişe ettiklerinden değil.
Çünkü 14. Kat sakinleri, CHP sosyolojisinin dış etkilere açık olmadığını gayet iyi biliyor. Şayet dışarıdan yıpratılmak söz konusu olsaydı, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri girdiği seçimlerde yüzde 25'e demir atmazdı.
Demem o ki, CHP sosyolojisinin sadece içeriden, yani bizzat kendilerinden etkilendiğini gayet iyi biliyorlar.
Haliyle, cumhurbaşkanı adaylarını CHP sosyolojisinin yıpratmasından korumak için seçime çok kısa süre kala açıklayacaklar.
Plan bu!
"HALK TV'DE ABDULLAH GÜL PR'I BU PLANI ELE VERDİ"
Abdullah Gül ile irtibatlı bir muhterem, CHP yandaşı Halk TV'de, Gül'ün PR'ını yapma belasına bu planı ele verdi.
Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerini de haklı çıkarmış oldu.
Zira CHP'li sosyoloji, Gül'ün adını duyar duymaz sosyal medyada yıpratma faaliyetine girişti.
Gül'ün PR'ı dediğim...
Gül'e "Atatürk düşmanı" demek çok büyük ayıpmış. Bir kere "Atatürk düşmanı" olsaymış, muhterem onunla konuşmazmış. (Burdan muhteremin Atatürkçü de olduğunu söktürüyoruz.) Gül hastalığını bahane ederek Anıtkabir'e falan sadece 1 kez gitmemişmiş. Yoksa "Hastasın gitme!" diyen doktorlara meydan okumuş, tam 4 kez gitmişmiş. (Doktorlara neden meydan okuyor ki? Benim bildiğim Gazi Paşa Hazretleri, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demişti.)
Anlaşılan o ki, muhterem malum sosyolojiyi keşfetmiş, gireceği damarı gayet iyi biliyor.
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Millet İttfakı'nın tek derdi cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan cumhurbaşkanı adayı gibim hareket edip diğer yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü keseceğine yönelik açıklamalar yapsa da İmamoğlu da boş durmuyor. Hatta Meral Akşener'in geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nu destekler açıklamaları da hayli merak uyandırıcı oldu.
Bununla birlikte Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşme yapacağını açıklaması da "Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi. Halk TV üzerinden Abdullah Gül'ü parlatmaya çalışan Levent Gültekin ile birlikte Murat Sabuncu gibi isimlerin de kirli bağlantıları Millet İttifakı'ndaki oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.