CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Halk TV'deki Abdullah Gül PR'ı deşifre oldu! 14. katta saklı olan...

"HALK TV'DE ABDULLAH GÜL PR'I BU PLANI ELE VERDİ"

Abdullah Gül ile irtibatlı bir muhterem, CHP yandaşı Halk TV'de, Gül'ün PR'ını yapma belasına bu planı ele verdi.

Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerini de haklı çıkarmış oldu.

Zira CHP'li sosyoloji, Gül'ün adını duyar duymaz sosyal medyada yıpratma faaliyetine girişti.

Gül'ün PR'ı dediğim...

Gül'e "Atatürk düşmanı" demek çok büyük ayıpmış. Bir kere "Atatürk düşmanı" olsaymış, muhterem onunla konuşmazmış. (Burdan muhteremin Atatürkçü de olduğunu söktürüyoruz.) Gül hastalığını bahane ederek Anıtkabir'e falan sadece 1 kez gitmemişmiş. Yoksa "Hastasın gitme!" diyen doktorlara meydan okumuş, tam 4 kez gitmişmiş. (Doktorlara neden meydan okuyor ki? Benim bildiğim Gazi Paşa Hazretleri, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demişti.)

Anlaşılan o ki, muhterem malum sosyolojiyi keşfetmiş, gireceği damarı gayet iyi biliyor.

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