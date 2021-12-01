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    • 01.12.2021 09:58
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Halk TV'deki Abdullah Gül PR'ı deşifre oldu! 14. katta saklı olan...

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Bu soru CHP'lilerin kendi aralarında sık sık tekrar ettikleri bir soru. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da CHP Genel Merkezi'nin 14. katında yapılan gizli planı ve dün Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği Halk TV'deki Abdullah Gül PR'ı sonrası çıkan krizi yazdı. İşte o yazı ve Takvim.com.tr'nin 'Halk TV'de Abdullah Gül parlatılmaya başlandı' CHP birbirine girdi' haberi...

    takvim.com.tr
    CHP’deki Gül adaylığının arka planı...

    İşte Salih Tuna'nın 'Büyük sırrı sadece onlar biliyor' başlıklı yazısından ilgili bölüm:

    "14. KAT SAKİNLERİ CHP SOSYOLOJİSİNİN KENDİLERİNDEN ETKİLENDİĞİNİ BİLİYOR"
    Sanırım adaylarının kim olacağını Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerinden başka bilen yok.
    Sabredeceğiz, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını Kılıçdaroğlu öğrendiğinde biz de öğrenmiş olacağız.
    Soru şudur: Genel Merkez'in 14. Kat'ındakiler de adaylarının yıpranacağını düşündükleri için mi açıklamıyorlar?
    Evet, fakat, açıklayacakları adayı, AK Parti ve MHP'lilerin yıpratacağından endişe ettiklerinden değil.
    Çünkü 14. Kat sakinleri, CHP sosyolojisinin dış etkilere açık olmadığını gayet iyi biliyor. Şayet dışarıdan yıpratılmak söz konusu olsaydı, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri girdiği seçimlerde yüzde 25'e demir atmazdı.
    Demem o ki, CHP sosyolojisinin sadece içeriden, yani bizzat kendilerinden etkilendiğini gayet iyi biliyorlar.
    Haliyle, cumhurbaşkanı adaylarını CHP sosyolojisinin yıpratmasından korumak için seçime çok kısa süre kala açıklayacaklar.
    Plan bu!

    "HALK TV'DE ABDULLAH GÜL PR'I BU PLANI ELE VERDİ"
    Abdullah Gül ile irtibatlı bir muhterem, CHP yandaşı Halk TV'de, Gül'ün PR'ını yapma belasına bu planı ele verdi.
    Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerini de haklı çıkarmış oldu.
    Zira CHP'li sosyoloji, Gül'ün adını duyar duymaz sosyal medyada yıpratma faaliyetine girişti.
    Gül'ün PR'ı dediğim...
    Gül'e "Atatürk düşmanı" demek çok büyük ayıpmış. Bir kere "Atatürk düşmanı" olsaymış, muhterem onunla konuşmazmış. (Burdan muhteremin Atatürkçü de olduğunu söktürüyoruz.) Gül hastalığını bahane ederek Anıtkabir'e falan sadece 1 kez gitmemişmiş. Yoksa "Hastasın gitme!" diyen doktorlara meydan okumuş, tam 4 kez gitmişmiş. (Doktorlara neden meydan okuyor ki? Benim bildiğim Gazi Paşa Hazretleri, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" demişti.)
    Anlaşılan o ki, muhterem malum sosyolojiyi keşfetmiş, gireceği damarı gayet iyi biliyor.

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    Millet İttfakı'nın tek derdi cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan cumhurbaşkanı adayı gibim hareket edip diğer yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü keseceğine yönelik açıklamalar yapsa da İmamoğlu da boş durmuyor. Hatta Meral Akşener'in geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nu destekler açıklamaları da hayli merak uyandırıcı oldu.

    Bununla birlikte Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşme yapacağını açıklaması da "Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi. Halk TV üzerinden Abdullah Gül'ü parlatmaya çalışan Levent Gültekin ile birlikte Murat Sabuncu gibi isimlerin de kirli bağlantıları Millet İttifakı'ndaki oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

        İşte Millet İttifakı cephesindeki Abdullah Gül kavgasında yaşananlar:

        TEMEL KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ
        Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme saat 14'te başladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede ekonomiden olası erken seçime, dış politikadan sistem tartışmasına kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

        Geçtiğimiz gün Abdullah Gül ile görüşeceğini belirten Karamollaoğlu, görüşme öncesinde, "Kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum. Bir teklif götürmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        LEVENT GÜLTEKİN, HALK TV'DE ABDULLAH GÜL'Ü PARLATMAYA BAŞLADI
        Levent Gültekin CHP'li Halk TV'de Abdullah Gül PR'ına başladı. Gültekin, Gül için CHP'lilerin sempatisini kazanması için "Abdullah Gül'e 'Atatürk düşmanı' demek çok büyük ayıp ve haksızlık" ifadelerini kullandı.

        Gültekin gelen tepkiler üzerine "Filan kişi Atatürk düşmanı değildir" söylediğim bu, "yok hayır Atatürk düşmanıdır" deyip bana hakaret edenler, kusura bakmayın ama asıl Atatürk düşmanı sizsiniz, çünkü istismar edemeyeceğiniz için üzülüyor bu nedenle birileri Atatürk düşmanı olursa siz mutlu oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.

        "AKP KURUCUSU GÜL'Ü YENİDEN ISITMA SEZONU BAŞLADI"
        Barış Yarkadaş ise Gültekin'in bu sözlerine "AKP kurucusu Abdullah Gül'ü yeniden ısıtma sezonu başladı. Sesini bile hatırlamadığımız Gül'e yapılan ziyaretler de arttı. GÜL'ü aday yapmak isteyen kendi partisinde bunu gerçekleştirebilir. Ancak Gül, CHP'nin yanından bile geçemez. Çünkü; hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez." diyerek cevap verdi.

        MURAT SABUNCU DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÜL PR'INA BAŞLAMIŞTI
        Gültekin'in yaptığı gibi geçtiğimiz aylarda T24'de yazarı Murat Sabuncu da Abdullah Gül'ü parlatmak için devreye girmişti.

        TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ
        Levent Gültekin'in Abdullah Gül, hakkındaki sözlerine CHP kanadından tepkiler de ardı ardına geldi.

        İşte o tepkiler:

            'Bıktırdınız artık'

            'Gül aday olursa oyumu Erdoğan'a veririm'

            'Aday olursa tek bir CHP'liden oy alamayacak'


                'Yeni CHP'nin de Gül'ü cumhurbaşkanı adayı yapmak istemesini unutmayın'


                'Akılınızın ucundan bile geçirmeyin'

                MERDAN YANARDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDi
                Bir başka CHP'li kanal TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Levent Gültekin'e tepki gösterdi. Yanardağ "Abdullah Gül de nereden çıktı?" ifadelerini kullandı.

                HALK TV KİMİN?
                Halk TV'de Abdullah Gül isminin ön plana çıkarılmasının ardından yatan elbette bir neden var.
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                    Haberler Güncel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Halk TV'deki Abdullah Gül PR'ı deşifre oldu! 14. katta saklı olan...
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