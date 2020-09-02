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    • 02.09.2020 14:52
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    Abdullah Gül'ü eleştiren , yandaşı 'nin Ceviz Kabuğu programına son verdiğini duyurdu

    Gazeteci, , kişisel sosyal medya hesabından 'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu. Cevizoğlu, Halk TV'nin Abdullah Gül ve 'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğine dikkat çekti.

    Abdullah Gül'ü eleştirdi programı bitti

    Gazeteci, Sosyolog Dr. Hulki Ceivzoğlu, kişisel sosyal medya hesabından 'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

    ABDULLAH GÜL ELEŞTİRİSİNDEN RAHATSIZ OLDULAR!
    yandaşı Halk TV'nin Abdullah Gül ve 'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.

    , yaptığı paylaşımda "Sıcak gelişme" diyerek Halk TV'nin kararını şöyle uyurdu:

    "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım."

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