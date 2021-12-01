Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yeni dönemin yol haritasını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:

Bu ülkenin yüzde 52'sine gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Tehdit ettikleri, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum.

Stokçuluk bizim dinimizde de yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır. Bu sadece soğan, patates olayı değil, sanayicilikte de stokçuluk yapanlar var. Fiyatlama davranışını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız.

Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimiz zaman 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. Bunlar bazı köşe yazarlarıydı. Hatta en yakınımda olanlardan bile. 'Şu anda işte o da siyasette olmayacağım' dediği halde bir parti de kurdu.

Biz şu anda 2 önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketidir, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. 50 çalışanın altında olan firmalarımıza her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi imkânı sağlıyoruz. Özellikle 3, 4, 5, ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimizle ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere müjdemiz var.

Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız.

Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla 2023 Ocak itibarıyla Sakarya gaz sahasında ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı amaçlıyoruz.

EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME DEVAM EDECEK

Emeklilere bütçe imkânları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama mecburiyeti vardı, onu da kaldırdık. Vergi iadesi yerine emekli aylıklarına yüzde 4-5 iade yaptık.