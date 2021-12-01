Son dakika: CHP'nin tacizci başkanının rüşvet çarkı bağış ödemeleri ile dönmüş!

Son dakika haberi... Rüşvet ve usulsüzlük suçlarından gözaltına alınan CHP'li Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıktı.
Sevinç'in müteahhitlere 'bağış' adı altında ödeme yapmaları için adres gösterdiği işadamı T.Ö. de gözaltına alındı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik "usulsüzlük" ve "rüşvet" suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
İddialara göre, Kıyıköy beldesinde 1. derece sit alanlarına yapılan onarımlar, Pabuçdere ve Kazandere bölgesindeki kaçak yapılar, inşaat sahipleri ve çeşitli şahıslara verildi.