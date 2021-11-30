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    • 30.11.2021 15:15
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    Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı. Toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak.

    AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.

    ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET
    Toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var.

    O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.

    İŞÇİLERİN VERGİ MUAFİYETİ BEKLENTİSİ
    İşçilerin maaşlarının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili bir beklentisi var.

        ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK
        Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

        ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
        Bu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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        Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var
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