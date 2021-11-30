Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEK

Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Bu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.