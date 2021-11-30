Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

14 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışanın şehit olduğu ifade edilen açıklamada, 1 yarbay ve 1 yüzbaşının yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.