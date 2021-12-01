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Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

Asgari ücret çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de inşallah çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge konu başlıklarına da değindi...

01.12.2021 00:03 - Son Güncelleme: 01.12.2021 00:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

Gazetecilerin "Asgari ücrette sizden babayiğitlik bekleniyor" sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

"BABAYİĞİTLİK BİZE YAKIŞIR EVVELALLAH"

"Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...


"ASGARİ ÜCRETİ 184 LİRADAN 2 BİN 825 LİRAYA BİZ ÇIKARDIK"
Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti.

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