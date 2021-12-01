Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...

"BABAYİĞİTLİK BİZE YAKIŞIR EVVELALLAH"

"Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz."

