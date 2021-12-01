Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Asgari ücret, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge...
Asgari ücret çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de inşallah çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan, emekli maaşı ve 3600 ek gösterge konu başlıklarına da değindi...
01.12.2021 00:03
- Son Güncelleme: 01.12.2021 00:19
Gazetecilerin "Asgari ücrette sizden babayiğitlik bekleniyor" sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"ASGARİ ÜCRETİ 184 LİRADAN 2 BİN 825 LİRAYA BİZ ÇIKARDIK"
Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi.
Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti.