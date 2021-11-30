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    • 01.12.2021 00:08
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'MGK' ve helalleşme tepkisi! Bu kişi siyaseti anlamamış...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışından sonra AK Parti'ye destek verenleri 'gayri milli' ilan etmesine de tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu siyaseti bilmiyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

    Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi.

    Erdoğan, "Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür. Son dönemdeki ekonomi performansımız iyi durumdadır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyecek hale gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Ana muhalefetin başı bundan gayet rahatsız oluyor. Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer alamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti.

    "TÜRKİYE EKONOMİK TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAZ"
    Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Tehditler karşısında gerekli güce sahip olduğumuzu MGK'da da yeti ettik.

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'FAİZ' SÖZLERİ
    Başkan Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'faizleri indirin destek vereceğim' şeklindeki 2016 yılındaki açıklamasına ilişkin de açıklama yaptı.

    Erdoğan şunları söyledi:
    Faiz zenginiz daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Şu anda benim normal vatandaşım faiz sarmalı altında yapamaz. Bakın Ana Muhalefetin başındaki zad ne diyor indirin 1'e biz destekleriz. Ben aksini söylemiyorum fakat benim şu anda tek başıma böyle bir karar alma yetkim var mı yok. Gidip Merkez Bankası'nı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar da belli. Merkez Bankası'nı yıpratacak açıklamalar da yaptı.

        İSİM VERMEDEN FAİK ÖZTRAK'A YÜKLENDİ: FAİZCİDİR
        Zaten yanındaki sözcü olan zatda iyi bir faizcidir. Kendisi zaten bu işlerden anlamaz. Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü kuru tetikleyen faizin düşüşü nedeniyle kurda da iyileşme göreceğiz. Buna enflasyon da dahil. Böyle bir süreç olacak fakat muhalefetin faiz indirimine ilişkin açıklamaları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir.

        HELALLEŞME TEPKİSİ
        Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışından sonra AK Parti'ye destek verenleri 'gayri milli' ilan etmesine de tepki gösterdi.

        Erdoğan şunları söyledi:

        "HELLAŞMELERİ BU DÜNYADA BİTMEZ"
        "Açık ve net konuşayım. Benim vatandaşlarıma AK Parti'ye oy verdiler diye 'gayri milli' ifadesini kullanmak aymazlıktır, gafilliktir. Bu ülkenin yüzde 52'sine gayri milli diyeceksin sonra helalleşmeye çıkacaksın. Bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. O dosya o kadar kabarık ki, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum. CHP zihniyeti o kadar çok mağdur bıraktı ki onlarla helalleşme bu dünyada bitmez. Buna ömürleri yetmez.

        Bir defa başörtülülerden helallik istemesi lazım. 146 Azerbaycanlı kardeşimizden helallik istemeleri lazım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Rus zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. Maalesef Azerbaycanlı kardeşlerimiz Stalin'e teslim edildi ve katledildiler. Bizi siz öldürün dediler. Bu CHP bu işte. Bunlarla niye helalleşeceksin. Varsayalım mağdur ettikleri kesimlerle helalleştiler ya mazlum Filistinlilerle, Suriyelilerle, Afrika halkları ile nasıl helalleşecekler. Her bir adımımızı engellemeye çalışmadılar mı? Bay Kemal SSK Genel Müdürlüğü döneminde tedavi borcu nedeniyle evladının cenazesini alamayan vatandaşlarla önce bir helalleşsin bakalım."

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        Kılıçdaroğlu siyaseti bilmiyor!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'MGK' ve helalleşme tepkisi! Bu kişi siyaseti anlamamış...
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