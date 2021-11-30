Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'MGK' ve helalleşme tepkisi! Bu kişi siyaseti anlamamış...

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür. Son dönemdeki ekonomi performansımız iyi durumdadır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyecek hale gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Ana muhalefetin başı bundan gayet rahatsız oluyor. Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer alamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti.

"TÜRKİYE EKONOMİK TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAZ"

Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Tehditler karşısında gerekli güce sahip olduğumuzu MGK'da da yeti ettik.