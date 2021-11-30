Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'MGK' ve helalleşme tepkisi! Bu kişi siyaseti anlamamış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi.
Erdoğan, "Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür. Son dönemdeki ekonomi performansımız iyi durumdadır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyecek hale gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Ana muhalefetin başı bundan gayet rahatsız oluyor. Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer alamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti.
"TÜRKİYE EKONOMİK TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAZ"
Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Tehditler karşısında gerekli güce sahip olduğumuzu MGK'da da yeti ettik.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'FAİZ' SÖZLERİ
Başkan Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'faizleri indirin destek vereceğim' şeklindeki 2016 yılındaki açıklamasına ilişkin de açıklama yaptı.
Erdoğan şunları söyledi:
Faiz zenginiz daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Şu anda benim normal vatandaşım faiz sarmalı altında yapamaz. Bakın Ana Muhalefetin başındaki zad ne diyor indirin 1'e biz destekleriz. Ben aksini söylemiyorum fakat benim şu anda tek başıma böyle bir karar alma yetkim var mı yok. Gidip Merkez Bankası'nı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar da belli. Merkez Bankası'nı yıpratacak açıklamalar da yaptı.