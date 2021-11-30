Son dakika: Başkan Erdoğan 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek

BAE'YE İADE-İ ZİYARET

Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, yapılan görüşmenin iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtirken, 10 milyar dolarlık yatırım planı ile birlikte iki ülke arasında farklı bir geleceğin inşa edileceğini söylemişti.

İki ülke arasında yürütülen görüşmelerin bir aile hassasiyeti içerisinde yapıldığını vurgulayan Erdoğan Erdoğan, ayrıca en kötü günde bile BAE ile ilişkilerin kopmadığını, en azından MİT üzerinden görüşmelerin de sürdürüldüğünü açıkladı:

"Muhammed Bin Zayed'le 2011 yılında bir görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama biz tamamen ipleri koparmadık. En azından istihbarat teşkilatları karşılıklı olarak görüşmelerine devam etti. Bu arada ticari olarak da ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Önce kardeşini gönderdi ve onlar bizim ilgili birimlerimizle görüşmeler yaptılar. Yatırım Ofisimiz'le bazı görüşmelerde bulundular. Türkiye'de yatırım için hazır olduklarını söylediler. Daha sonra da Muhammed Bin Zayed kendisi özellikle ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi ve bu ziyareti de bu şekilde gerçekleştirdik. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Bu ziyarette de bu anlaşmaları gerçekleştirdik. Bu anlaşma metninde olan maddeler inanıyorum ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönemin başlamasına ve bunu kalıcı kılmaya vesile olan bir adım oldu. Gerek ikili gerek heyetler arasındaki görüşmelerimiz çok çok iyi geçti ve orada imzaları attık. Bundan sonraki sürece yönelik de nasip olursa şubat ayı içerisinde benim bir iade-i ziyaretim olacak. Benden önce gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımın ziyaretleri olacak. Ön hazırlıklar olacak. Arkasından şubatta da inşallah ben geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. Bu yatırım planını da uygulamaya koymak suretiyle çok daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Bu konuda da güzel gelişmeler olacak. Tabi Bay Kemal saçma sapan şeyler konuşup duruyor. "