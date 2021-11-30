Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? Bebeğe şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor!

Sosyal medyada bebeğin darp edildiği anlara dair görüntülere tepkiler giderek artıyor. İHA'nın haberine göre, isminin Yunus Göç olduğu belirtilen bir şahıs 3 aylık bebeğine şiddet uyguladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasından dakika dakika kaydedildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtildi. Şiddet uğrayan bebek ise hastanede tedavi ediliyor. Peki, Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
YUNUS GÖÇ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?
Gaziantep'te yaşayan Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesindeki evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kan donduran görüntüler! 2 aylık bebeği önce boğmaya çalıştı, sonra defalarca tokatladı
Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yunus Göç'ün emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Yunus Göç'ün emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.
Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Yunus Göç hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Yunus Göç isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Yunus Göç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."