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    • 30.11.2021 12:34
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    Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? Bebeğe şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor!

    Bugün sosyal medyada gündem olan bebeğe şiddet görüntülerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Gaziantep'te yaşayan Yunus Göç, ağlayan 3 aylık bebeğini döverek büyük tepki topladı. Şiddete uğrayan bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Yunus Göç'ün gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...

    Yunus Göç tutuklandı mı?

    Sosyal medyada bebeğin darp edildiği anlara dair görüntülere tepkiler giderek artıyor. İHA'nın haberine göre, isminin Yunus Göç olduğu belirtilen bir şahıs 3 aylık bebeğine şiddet uyguladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasından dakika dakika kaydedildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtildi. Şiddet uğrayan bebek ise hastanede tedavi ediliyor. Peki, Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    YUNUS GÖÇ KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

    Gaziantep'te yaşayan Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesindeki evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yunus Göç'ün emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

    BABA GÖZALTINA ALINDI

    Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Yunus Göç'ün emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

    Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Yunus Göç hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

    "Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Yunus Göç isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Yunus Göç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."
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    Haberler Güncel Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı, kaç yaşında, nereli? Bebeğe şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor!
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