Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2021 23:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 23:26
    ABONE OL

    DEVA Partili Metin Gürcan'a casusluk tutuklaması: "Memleketin özel bilgilerini satanlar yarın öbür gün neler yapmaz"

    DEVA Partili Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetleri sonucu tutuklanması, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Gürcan'ın eski bir özel kuvvetler mensubu ve operasyonel bir asker olduğunun altının çizildiği programda gizli kalması gereken bilgileri yabancı misyon şefleriyle paylaşmasına sert tepki gösterildi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir "Yaşadığınız memleketin özel bilgilerini üç - beş kuruş uğruna paylaşıp satanlar yarın öbür gün neler yapmazlar?" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    DEVA’lı casusa tepkiler peş peşe!

    Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eski Özel Kuvvetler mensubu olan Gürcan'ın iki ülkenin elçilik çalışanlarına binlerce dolar karşılığında gizli askeri/siyasi bilgiler verdiği, raporlar hazırladığı ortaya çıktı.

    Otel, AVM ve arabada zarf içinde para alırken polisin takibine takılan Gürcan, para aldığı isimlerin diplomat, yaptığı işin de danışmanlık olduğunu öne sürdü.


    Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın "casusluk" yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi.





    DEVALI GÜRCAN'IN CASUSLUK FAALİYETLERİ A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
    A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında DEVA Partili Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetleri sonucu tutuklanması konusu ele alındı.

    AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Siyaset Bilimci Onur Erim, hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci - Yazar Ceyhun Öztürk konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



        "ÜÇ BEŞ KURUŞA BİLGİ SATANLAR YARIN ÖBÜR GÜN NELER YAPMAZ"
        AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili konuştu.

        Özdemir, "Yaşadığınız memleketin özel bilgilerini üç - beş kuruş uğruna paylaşıp satanlar yarın öbür gün neler neler yapmazlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



        "GÜRCAN'IN İFADESİNİN ÖTESİNDE OLAYLAR VAR"
        Siyaset Bilimci Onur Erim, Kuvvetle muhtemel, Metin Gürcan'ın ifadesinin çok ötesinde bir takım olaylar var. Olayın Metin Gürcan'ın söylediği kadar masumane olmadığı ortada. Bundan sonrası yüce Türk mahkemesinin verceği karardır" ifadelerini kullandı.

        BABACAN'A TEPKİ
        Erim, "Türkiye Cumhuriyeti'nde en basit bilgi de olsa bunu yurt dışına, yabancılara satan hain her kim olursa ve her ne olursa en üst perdeden uyarılmalı" diyerek olaya ilişkin gereken tepkiyi gösteremeyen Ali Babacan'a tepki gösterdi.



        "BU KİŞİ ÖZEL KUVVETLER MENSUBU OPERASYONEL BİR ASKER"
        Hukukçu Serkan Toper, DEVA Partili Metin Gürcan'ın eski bir özel kuvvetler askeri olduğuna dikkat çekerek gizli kalması gereken bilgileri yabancı misyon şefleriyle paylaşmış olabileceğini bildirdi.

        Toper, "Askeri ve siyasi casusluk Türk Ceza Kanunu 328'de düzenlenmiş. Biraz buna değinmek lazım. İçeride ve dışarıda yararına karşı gizli kalması gereken bilgileri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin eden kişi, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Metin Gürcan 'ben gizli kalması gereken bilgileri paylaşmadım. Açık kaynaklardan paylaştım' diyor. Ancak burada bir gizli belgeden bahsetmiyoruz, bilgiden bahsediyoruz. Bu kişi özel kuvvetler mensubu operasyonel bir asker. Dolayısıyla kendisinde gizli kalması gereken bir çok bilginin olduğu muhakkak. Bu bilgileri analiz adı altında yabancı misyon şefleriyle 'bunların istihbaratçı olacağı kuvvetle muhtemel' paylaşmıştır" şeklinde konuştu.

        Toper değerlendirmelerini şöyle sürdürdü;

        Hukukta basit şüpheyle inceleme başlar, makul şüpheyle soruşturma başlar, kuvvetli şüpheyle de sanık hakkında tutuklama ve ya adli kontrol tedbirlerine başvurulabilir. Metin Gürcan tutuklandığına göre burada kuvvetli şüphe var. Yani; şahsın edindiği gizli bilgileri raporlama adı altında bu yabancuı misyon şeflerine verdiğini biz tutuklama kararıyla çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz.

        NEDEN ELDEN PARA ALDIN?
        Burada şunu soracaklar; Siz eğer yasal bir işlem yapıyorsanız bir takım açık kaynakları raporlayıp analizler yapıyorsanız niçin AVM otoparklarında bu kişilerle buluşuyosunuz? Niçin otel lobilerinde buluşuyorsunuz ? Madem sen bu işten kazanç elde ediyorsun vergi levhan nerede? Neden faturalandırmadın? Neden elden para alma ihtiyacı duydun? Dolayısıyla burada hukuken çok kuvvetli bir şüphenin olduğu açık bir şekilde ortada.



        İSTİHBARİ CASUSLUK
        Gazeteci - Yazar Ceyhun Bozkurt da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Ceyhun Bozkurt, "Metin Gürcan zarf içerisinde para aldığını reddetmiyor. Anladığımız kadarıyla miktarı konusunda yanlış bilgi veriyor. Pozisyonu itibariyle sıkıntılı bir durum var. Eski bir asker, Genel Kurmay'da görev yapmış, çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunmuş. Belli bilgilere vakıf biri" dedi.

        Bozkurt, DEVA Paritli Gürcan'ın yabancı misyon şefleriyle bir araya gelmesinin istihbari anlamda casusluk faaliyetinin içine girdiğinin altını çizdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’de Omicron varyantı görüldü mü?
        Haberler Güncel DEVA Partili Metin Gürcan'a casusluk tutuklaması: "Memleketin özel bilgilerini satanlar yarın öbür gün neler yapmaz"
            SON DAKİKA