DEVA Partili Metin Gürcan'a casusluk tutuklaması: "Memleketin özel bilgilerini satanlar yarın öbür gün neler yapmaz"





"BU KİŞİ ÖZEL KUVVETLER MENSUBU OPERASYONEL BİR ASKER"

Hukukçu Serkan Toper, DEVA Partili Metin Gürcan'ın eski bir özel kuvvetler askeri olduğuna dikkat çekerek gizli kalması gereken bilgileri yabancı misyon şefleriyle paylaşmış olabileceğini bildirdi.



Toper, "Askeri ve siyasi casusluk Türk Ceza Kanunu 328'de düzenlenmiş. Biraz buna değinmek lazım. İçeride ve dışarıda yararına karşı gizli kalması gereken bilgileri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin eden kişi, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Metin Gürcan 'ben gizli kalması gereken bilgileri paylaşmadım. Açık kaynaklardan paylaştım' diyor. Ancak burada bir gizli belgeden bahsetmiyoruz, bilgiden bahsediyoruz. Bu kişi özel kuvvetler mensubu operasyonel bir asker. Dolayısıyla kendisinde gizli kalması gereken bir çok bilginin olduğu muhakkak. Bu bilgileri analiz adı altında yabancı misyon şefleriyle 'bunların istihbaratçı olacağı kuvvetle muhtemel' paylaşmıştır" şeklinde konuştu.



Toper değerlendirmelerini şöyle sürdürdü;



Hukukta basit şüpheyle inceleme başlar, makul şüpheyle soruşturma başlar, kuvvetli şüpheyle de sanık hakkında tutuklama ve ya adli kontrol tedbirlerine başvurulabilir. Metin Gürcan tutuklandığına göre burada kuvvetli şüphe var. Yani; şahsın edindiği gizli bilgileri raporlama adı altında bu yabancuı misyon şeflerine verdiğini biz tutuklama kararıyla çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz.



NEDEN ELDEN PARA ALDIN?

Burada şunu soracaklar; Siz eğer yasal bir işlem yapıyorsanız bir takım açık kaynakları raporlayıp analizler yapıyorsanız niçin AVM otoparklarında bu kişilerle buluşuyosunuz? Niçin otel lobilerinde buluşuyorsunuz ? Madem sen bu işten kazanç elde ediyorsun vergi levhan nerede? Neden faturalandırmadın? Neden elden para alma ihtiyacı duydun? Dolayısıyla burada hukuken çok kuvvetli bir şüphenin olduğu açık bir şekilde ortada.