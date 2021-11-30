DEVA Partili Metin Gürcan'a casusluk tutuklaması: "Memleketin özel bilgilerini satanlar yarın öbür gün neler yapmaz"

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski Özel Kuvvetler mensubu olan Gürcan'ın iki ülkenin elçilik çalışanlarına binlerce dolar karşılığında gizli askeri/siyasi bilgiler verdiği, raporlar hazırladığı ortaya çıktı.
Otel, AVM ve arabada zarf içinde para alırken polisin takibine takılan Gürcan, para aldığı isimlerin diplomat, yaptığı işin de danışmanlık olduğunu öne sürdü.
Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın "casusluk" yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi.
DEVALI GÜRCAN'IN CASUSLUK FAALİYETLERİ A HABER'DE DEĞERLENDİRİLDİ
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında DEVA Partili Metin Gürcan'ın casusluk faaliyetleri sonucu tutuklanması konusu ele alındı.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Siyaset Bilimci Onur Erim, hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci - Yazar Ceyhun Öztürk konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.