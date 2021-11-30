Millet İttifakı'nda miting krizi! Demirtaş çağrı yaptı Kılıçdaroğlu atladı! Akşener çekimser...

Adaylık tercihlerinde derin bir kriz yaşayan Millet İttfakı şimdi de HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası yeni bir krizle sarsıldı.
Terör soruşturmalarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden ittifak ortaklarına yolladığı mektupta 'ortak miting' yapma çağrısında bulundu.
DEMİRTAŞ MİTİNG İSTEDİ
Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.
KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI
Söz konusu çağrı sonrası akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki artışı bahane ederek miting yapacaklarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!" dedi.