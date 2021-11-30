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    • 30.11.2021 23:11
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    • 30.11.2021 23:28
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    Millet İttifakı'nda miting krizi! Demirtaş çağrı yaptı Kılıçdaroğlu atladı! Akşener çekimser...

    Millet İttifakı'ndan miting krizi patlak verdi. Terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu Mersin'de miting yapma kararını almasının ardından İYİ Parti'yi de davet etti. CHP'nin ortak miting teklifini İYİ Parti'nin geri çevirmesiyle yeni bir krizin fitili ateşlendi.

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı’nda miting krizi!

    Adaylık tercihlerinde derin bir kriz yaşayan Millet İttfakı şimdi de HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası yeni bir krizle sarsıldı.

    Terör soruşturmalarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden ittifak ortaklarına yolladığı mektupta 'ortak miting' yapma çağrısında bulundu.

    DEMİRTAŞ MİTİNG İSTEDİ
    Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.

    KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI
    Söz konusu çağrı sonrası akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki artışı bahane ederek miting yapacaklarını açıkladı.

    Kılıçdaroğlu "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!" dedi.

        İYİ PARTİ DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ
        Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın çağrısı sonrası aldığı miting kararına Akşener'i de davet etti. Akeşener ise aynı gün Mersin'de programı olmasına rağmen teklifi reddetti ve programını değişitirdi.

        4 Aralık'ta Meral Akşener'in daha önceden belirlenmiş Mersin programı kapsamında Mersin'de esnaf ziyareti yapacakken CHP'nin aynı gün Mersin'de miting kararı alması üzerine Akşener programını değiştirdi ve 4 Aralık'ta Amasya'da olacağı öğrenildi.

        Akşener'le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın'da ortak miting yapmalarına rağmenu kez CHP'den gelen ortak miting önerisini geri çevirmesi krize sebep oldu

        AKŞENER TABANDAN ÇEKİNİYOR
        Akşener'in miting teklifini geri çevirmesi 'HDP' çekincesi olarak yorumlandı. HDP'nin Mersin'de CHP mitingine destek verebileceği düşünülürken Akşener'in tabandan gelecek tepkiden korktuğu konuşuldu. Mersin'de CHP ve HDP bayrağı ile İYİ Parti bayrağının yan yana gelmesinin tabanda sorun oluşturabileceği İYİ Parti kulislerinde konuşuldu.

        Demirtaş'ın çağrısı ve Kılıçdaroğlu'nun kolları sıvaması ile başlayan süreç Akeşener'in teklifi geri çevirmesi ile krize dönüştü.

        Bu kriz A Haber ekranlarında değerlendirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Siyaset Bilimci Onur Erim, hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci - Yazar Ceyhun Özürk konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

        İşte A Haber ekranlarında gündeme getirilen 'miting krizi' meselesi...

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