Millet İttifakı'nda miting krizi! Demirtaş çağrı yaptı Kılıçdaroğlu atladı! Akşener çekimser...

İYİ PARTİ DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın çağrısı sonrası aldığı miting kararına Akşener'i de davet etti. Akeşener ise aynı gün Mersin'de programı olmasına rağmen teklifi reddetti ve programını değişitirdi.

4 Aralık'ta Meral Akşener'in daha önceden belirlenmiş Mersin programı kapsamında Mersin'de esnaf ziyareti yapacakken CHP'nin aynı gün Mersin'de miting kararı alması üzerine Akşener programını değiştirdi ve 4 Aralık'ta Amasya'da olacağı öğrenildi.

Akşener'le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın'da ortak miting yapmalarına rağmenu kez CHP'den gelen ortak miting önerisini geri çevirmesi krize sebep oldu