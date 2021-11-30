DEVA'nın casus kurucusu Metin Gürcan'ın soruşturmasından dikkat çeken detay! 4 gün önce devletin milli güvenliğini tehdit eden belgeleri...

MİT ve Ankara Emniyeti'nin bir yıldır devam eden takibi sonrasında "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan'ın MİT'in yabancı devlet görevlilerine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını belirlemesi üzerine bir yıldır takip edildiği ortaya çıktı.
METİN GÜRCAN DOSYASI AÇILIYOR
Edinilen soruşturma detaylarında Gürcan'ın casusluk faaliyetlerini belgeleyen önemli verilere de ulaşıldığı öğrenildi.
İHANETTE SINIR TANIMAMIŞ
Gürcan, "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan adliyeye sevk edildi.