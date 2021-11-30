DEVA'nın casus kurucusu Metin Gürcan'ın soruşturmasından dikkat çeken detay! 4 gün önce devletin milli güvenliğini tehdit eden belgeleri...

Babacan, siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Gürcan hakkında "Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız" dedi.

2015 YILINDA KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLMUŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, 45 yaşındaki Metin Gürcan'ın 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak mezun olduğu, 1998-2014 yılları arasında TSK'nın değişik birimlerinde görev yaptığı öğrenildi.