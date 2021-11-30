Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.11.2021 07:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 07:51
    ABONE OL

    DEVA'nın casus kurucusu Metin Gürcan'ın soruşturmasından dikkat çeken detay! 4 gün önce devletin milli güvenliğini tehdit eden belgeleri...

    'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan, DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan’ın tutuklanması hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gürcan'ın casusluk faaliyetlerini belgeleyen önemli verilere de ulaşıldığı öğrenilirken MİT ve Ankara Emniyeti’nin bir yıl boyunca Gürcan’ı takip ettiği bildirildi.

    MİT ve Ankara Emniyeti'nin bir yıldır devam eden takibi sonrasında "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan'ın MİT'in yabancı devlet görevlilerine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını belirlemesi üzerine bir yıldır takip edildiği ortaya çıktı.

    METİN GÜRCAN DOSYASI AÇILIYOR
    Edinilen soruşturma detaylarında Gürcan'ın casusluk faaliyetlerini belgeleyen önemli verilere de ulaşıldığı öğrenildi.

    İHANETTE SINIR TANIMAMIŞ
    Gürcan, "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz yıl yaptığı istihbarata karşı koyma çalışmaları kapsamında DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan emekli subay Metin Gürcan'ın Yabancı Devlet görevlilerine para karşılığı gizli bilgiler aktardığı bilgisine ulaştı. MİT'in yaptığı çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        1 YIL BOYUNCA GİZLİ TAKİP YAPILDI
        Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden Gürcan, teknik takip ve gizli izlemeye alındı. Yapılan takip sırasında zanlının, yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı bilgilerin Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu ortaya çıktı.

        YABANCI TEŞKİLAT GÖREVLİLERİ VE İSTİHBARAT MENSUPLARI
        Yabancı devlet görevlileri ve istihbarat teşkilatı mensupları ile bilgi paylaştığı belirlenen Gürcan, 4 gün önce devletin milli güvenliği ve dış siyaseti açısından sakıncalı olduğu bilgileri yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı belirlenerek hakkında "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy'deki evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gürcan'ın evindeki dijital materyallere de el konuldu.

            Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilen Gürcan, 3 gün boyunca sorgulandı.

            BABACAN CASUSLUK İDDİASIYLA YAKALANAN GÜRCAN'A SAHİP ÇIKTI
            Yapılan gözaltı işlemi sırasında sosyal medya hesabından, "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde... Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum" paylaşımını yapan Gürcan'a DEVA partisi genel başkanı Ali Babacan sahip çıktı.

            Babacan, siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Gürcan hakkında "Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız" dedi.

            2015 YILINDA KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLMUŞ
            Sabah'ta yer alan habere göre, 45 yaşındaki Metin Gürcan'ın 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak mezun olduğu, 1998-2014 yılları arasında TSK'nın değişik birimlerinde görev yaptığı öğrenildi.

            Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev aldığı için birçok kritik bilgilere de sahip olan Gürcan'ın 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli olduğu öğrenildi.

            Gürcan, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde bulunmuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Faizler inecek
            Haberler Güncel DEVA'nın casus kurucusu Metin Gürcan'ın soruşturmasından dikkat çeken detay! 4 gün önce devletin milli güvenliğini tehdit eden belgeleri...
                SON DAKİKA