İstanbul'a hizmet bahane Ekrem İmamoğlu PR'ı şahane! İBB bütçesi hizmete değil reklama akıyor
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin 2022 yılı bütçesi belirlendi. İBB bütçesi 2022 için 43 milyar 650 milyon lira olarak açıklandı. Kendi PR'ını İstanbul'un sorunlarının önünde tutan Ekrem İmamoğlu, yeni bütçede de şaşırtmadı. Yandaşlarını ve troll sanatçılarını verdiği ihalelerle doyuran İmamoğlu, 2022 yılı bütçesinde bu iş için sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı kadar para ayırdı.
İstanbulluların dertlerini çözmek için göreve soyunan ancak seçildiği günden bu yana İstanbul'un hiçbir sorununa çözüm üretmeyen ve işleyen sistemin de bozulmasına neden olan Ekrem İmamoğlu, vatandaştan aldığı paraları reklam, konser ve tanıtım gibi işlerle yandaşlarına ve troll sanatçılarına yatırıyor.
KENDİ ŞOVU İÇİN VATANDAŞIN PARALARINI SAÇIYOR
Sanatsal faaliyetler adı altında şov kokan işler yapan İmamoğlu, yüz binlerce liralık ihale bedelleriyle organizasyonlara para akıtıyor. Bu sayede yandaşı isimleri paraya boğan İmamoğlu, trollüğünü yapan sanatçıları da boş geçmiyor. 2 yıldır bu şekilde çevresindekileri besleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun paraya boğduğu isimler de CHP'li ismi PR'ını yaparak parlatmaya çalışıyor.
2023 Cumhurbaşkankanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen İmamoğlu, bu yöntemle Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak CHP içerisindeki yapıları da yanına çekmeye çalışıyor. Son olarak Karsu Dönmez ile mutfakta çektiği şov videosuyla gündem olan İmamoğlu'nun, Dönmez'e haziran ayında İBB bütçesinden 170 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.
2022 BÜTÇESİNDE DE KENDİ PR'INA MİLYONLAR AYIRDI
İBB'nin oy çokluğu ile kabul edilen 2022 bütçesinde de reklam, konser ve tanıtım gibi işler için yine yüz milyonlarca liralık para ayrıldı. İBB Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu'nun açıkladığı rakamlara tepki gösterdi. Göksu, İBB'nin yeni bütçesinde reklam ve organizasyona ayrılan paranın sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı olduğuna dikkat çekti. 849 milyon TL tanıtım ve reklam bütçesi oluşturulduğunu söyleyen Göksu, deprem ve kentsel dönüşüm için "1 milyar liranın üzerinde bütçe" ayrıldığını iddia eden İmamoğlu'nun yalanlarını da rakamlarla ortaya serdi. Göksu, İstanbul'un en büyük sorunu olan deprem ve kentsel dönüşüme sadece 492 milyon TL'lik bütçe ayrıldığını söyledi.
100 BİN SOSYAL KONUT SÖZÜNÜ DE TUTMADI
İBB Başkanının seçimden önce İstanbul'a 5 senede 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Göksu, "Kentsel dönüşüme ayrılan bu güdük bütçelerin sonucunda ne olmuş? Bugüne kadar toplam 492 adet konutun temelini atmışlar yani 3 senede 492 konut. Bu performansla başkanın vaad ettiği 100 bin konut kaç senede yapılır diye hesap makinesinde hesaplamaya kalkışsak makinenin devreleri yanar.