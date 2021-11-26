İstanbul’a hizmet bahane Ekrem İmamoğlu PR’ı şahane! İBB bütçesi hizmete değil reklama akıyor

2022 BÜTÇESİNDE DE KENDİ PR'INA MİLYONLAR AYIRDI

İBB'nin oy çokluğu ile kabul edilen 2022 bütçesinde de reklam, konser ve tanıtım gibi işler için yine yüz milyonlarca liralık para ayrıldı. İBB Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu'nun açıkladığı rakamlara tepki gösterdi. Göksu, İBB'nin yeni bütçesinde reklam ve organizasyona ayrılan paranın sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı olduğuna dikkat çekti. 849 milyon TL tanıtım ve reklam bütçesi oluşturulduğunu söyleyen Göksu, deprem ve kentsel dönüşüm için "1 milyar liranın üzerinde bütçe" ayrıldığını iddia eden İmamoğlu'nun yalanlarını da rakamlarla ortaya serdi. Göksu, İstanbul'un en büyük sorunu olan deprem ve kentsel dönüşüme sadece 492 milyon TL'lik bütçe ayrıldığını söyledi.