Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’dan dünyaya mesaj verdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde çarpıcı mesajlar verdi:

TİCARET hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız.

BU kapsamda, öncelikle 2025 Vizyon Belgesi'nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA'yı yürürlüğe koymalıyız.

İPEK Yolu'nu canlandırma çabamız sürüyor. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan kara yolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru'nun önemi aşikardır.

KEZA Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimizdir.

İSLAMABAD-Tahran-İstanbul kara yolunun işlerlik kazanması ve aynı güzergahtaki demir yolu hattının canlandırılması da çok önemli.

KIBRIS meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır.

TÜM dost ve kardeş ülkelerin, Kuzey KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

KIBRIS Türkleri'nin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.

ENGELLERİ AŞTIK REKOR KIRDIK

Başkan Erdoğan, "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması" programında konuştu: 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınava uygulaması getirdik. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık.