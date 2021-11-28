Deutsche Welle'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye"

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkesler'in Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti.
Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.
ALMAN DW'DEN 'ÇERKESLER ASİMİLASYONA UĞRADI' ALGISI
Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi.
Fotoğrafta: Alman DW'nin Çerkesler üzerinden kurgulamaya çalıştığı skandal algı operasyonu