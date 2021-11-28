Deutsche Welle'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye"





"HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE"

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz içün değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE" ifadelerini kullandı.