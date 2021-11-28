Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz şanlı Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan'dan anlamlı çelenk
ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Shabazz'ın cenaze törenine Türk bayrağı sembollerini taşıyan anlamlı bir çelenk gönderdi.
New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.
WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ MERCAN DA CENAZE NAMAZINA İŞTİRAK ETTİ
Malikah Shabazz'ın cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI ÇELENK
Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür." ifadesini kullandı.