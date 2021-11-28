Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz şanlı Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan’dan anlamlı çelenk

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI ÇELENK

Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür." ifadesini kullandı.