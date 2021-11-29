Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu

ÇEVREYE DUYARLI

Anlatmakla bitmez... Yatırım öylesine büyük ki... "Bölgenin lokomotifi."

Bölgedeki sanayi tesisleri, "Bacasız" olacak... TEMA Vakfı da devrede.

Euro ile Dolar ile ithal ettiğimiz, "Her şey " Filyos'ta üretilecek.

Demiryolu bağlantısı... "Evet, o da var."

2 fabrika... 500 bin metrekarelik... "Entegre" tesisler olacak... Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat... 2022'de temelleri atılacak.

TEŞEKKÜRLER

Tosyalı Grubu... Mühendisler... Yüzlerce işçi... 2 milyon metreküp kazı... 3 milyon metreküp dolgu. 50 metre genişliğinde... 3 kilometre uzunluğunda... Ağaçlandırılmış yol. Yeşil bir coğrafya... İçinde, "Kuş cenneti" bile olan proje. Geze geze bitiremiyoruz. Fuat Tosyalı ile... Şerif Tosyalı ile konuşuyoruz... Kutluyoruz. Şantiyenin başındaki mühendis Ramazan Yücel... Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman... Mühendisler... Teknik elemanlar... Bütün gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.