Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu

Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiyem, Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay, moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama yakında resmen açıklanacak. Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.
Rüyalar rüyalar... Her şey bir rüya ile başlar... Rüyalar, hayaller, "Vizyon denilen ırmağı besleyen derelerdir." Emel Sayın, ne kadar da güzel söyler... Nihavend şarkı: "Rüyalar gerçek olsa." 1972... Sinema filmi... Rejisör Hulki Saner... Kimler rol almadı ki? Hulusi Kentmen'den Müjdat Gezen'e, Saadet Sun'dan Esen Püsküllü'ye kadar. Bir zamanlar... Cumhuriyetten önce... Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamit'in "Rüyası" vardı: Karadeniz'de... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde, "Liman yaptırmak." "Rüya... Hayal... Ufuk... Vizyon... Bölgenin kaderini değiştirecek bir liman." Sultan öldü... 1918... İstanbul'da ebedi istirahatgahında yatıyor. Ama... Rüyası, "Gerçekleşiyor." Büyük ve güçlü Türkiye, "150 yıllık hayali" gerçeğe dönüştürüyor.
İKİNCİ DOĞALGAZ REZERVİ"
Şunun şurasında ne kaldı? 2023, kapıya dayandı... Cumhuriyet'in 100'üncü yılı... Coşkuyla kutlayacağız. 1973... Cumhuriyet'in 50'nci yılını kutlarken... "50'nci Yıl Marşı'nı" söylemiştik: "Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına."
Bugün... Bizim de bir "Müjdemiz" var... Hem de "Büyük müjde."