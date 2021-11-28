Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret etti: Ağızdan yapılan Kovid-19 testlerinin...
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyarette "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti.
Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.
Merkezde yürütülen çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su arıtma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin de açılışını gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, merkezde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) Kovid-19'un tanısında kullanılan PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli testler hakkında bilgi alarak, testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu belirtti.
Emine Erdoğan, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.