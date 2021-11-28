Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret etti: Ağızdan yapılan Kovid-19 testlerinin...

Emine Erdoğan, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.