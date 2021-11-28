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    • Güncel
    • 28.11.2021 11:18
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    • 28.11.2021 11:48
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadele ve KKTC çağrısı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da yaptığı konuşmada terörle mücadele ve KKTC konusunda dünyaya çağrıda bulundu. Erdoğan, "Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz." dedi. Erdoğan ayrıca KKTC konusunda ise "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve KKTC konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın ekonomik, ticaret ve Turizm başta olmak üzere her alanda etkilerini sürdürüyor.

    Zirvemizin dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Şimdiye kadar aralarında 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Yerli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

    100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
    Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız.

    Tüm bölgemizi etkileyecek mülteci göçünün önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

    TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
    Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.

    Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.

    DÜNYAYA KIBRIS MESAJI
    Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır.

    Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

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    Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadele ve KKTC çağrısı
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