Başkan Erdoğan İzmir'deki "Engelleri Birlikte Aştık" programında Yemen türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.
Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.
Programda, İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İnci Okan da kemanıyla müzik icra etti.
Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.