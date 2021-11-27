Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan flaş zam talebi: Kilometre başına yüzde 60, açılışa yüzde 100

Eyüp Aksu, "Aynı zamanda ticari araçlarda İBB çalışma ruhsatı süresini dolduran, esnafımızın araç ruhsat sürelerinin 1 yıl uzatılmasını, takside kullanılan araçlarda segment dayatmasının kaldırılarak rekabete açılmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından taksilerde kullanılan araçlarda yüzde 51 yerli ve millilik şartının aranmadığı İstanbul'da kullanılan araçlarda zorunlu olan yüzde 51 yerli ve millilik şartının kaldırılmasını, ticari araçlarda Ulaştırma Bakanlığımızın oluru ile uzatılan şoför çalışma yaş sınırının 69 yaş olarak güncellenmesini, takside kullanılan araçlarda ilk alım yaşının yıl sonuna kadar 0-2 yaş sınırlanmasının süresiz devam etmesini Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu olarak ek gündem maddesi olarak sunuyoruz" diye konuştu.