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    • 27.11.2021 12:57
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    Son dakika: Tuzla'da tersanedeki gemide yangın

    Son dakika haberi... Tuzla'da tersanede bulunan Panama bandıralı kuru yük gemisinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralı olmazken gemide hasar oluştu.

    Tuzla’da tersanedeki gemide yangın

    Tuzla'da bulunan bir tersanede bakıma alınan Panama bandıralı T-MARN isimli 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.





    Yangın kısa sürede geminin ön kısmını sıçradı. Dumanların büyümesi üzerine tersanede çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Tuzla'da tersanedeki gemide yangın


    Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, geminin kazan dairesinde köpüklü su ile müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.


    Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenilirken, gemide hasar oluştu.



    Yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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