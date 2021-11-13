İstanbul'da bir taksici, araca almadığı için kendisini çeken fondaş gazeteciye küfretti: Ananı...

Alınan bilgiye göre olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen Medyascope çalışanı Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı.

GALİZ KÜFÜRLER YEDİ