CHP'li İBB'den toplu ulaşıma 4 ay geçmeden bir zam daha! Bu kez yüzde 25!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklifin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 25'lik zam talep edildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılması teklifine teşekkür ederken, artan maliyetler sebebiyle minibüs, servis, taksi ve özel halk otobüsleri fiyatlarına yüzde 60 zam yapılması gerektiğini savundu. Aksu, bugün için yüzde 33, sonrasında her 6 ayda bir TEFE-TÜFE oranında zam talep ettiklerini aktardı.