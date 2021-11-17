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    • Yaşam
    • 17.11.2021 11:57
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    • 17.11.2021 12:45
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    Yine taksi yine olay! Değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turisti bindirdi

    Gün geçmiyor ki taksiciler haber olmasın... Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. Taksiye bindirilmeyen Türk yolcu o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

    Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

    Olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.

    Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.

    CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
    Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüy

    Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı
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