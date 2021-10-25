Amerika'nın kuklaları boşa düştü! Kahinliğe soyunan Aslı Aydıntaşbaş ile Şirin Payzin yarı yolda kaldı

ABD'ye çalışan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 Batı ülkesiyle gerilim devam ederken Amerika yanlısı fondaş Aslı Aydıntaşbaş, Başkan Erdoğan'ın cesur çıkışını kötüleme çabasına girişti. Devamlı FETÖ ve PKK yanlısı söylemlerle tanınan Aydıntaşbaş, Ankara'nın geri adım atacağını iddia etti.
ABD VE İŞ BİRLİKÇİLERİ "R" YAPTI
Küstah 'Osman Kavala serbest kalsın' çağrısı ile Türk yargısı ve içişlerini hedef alan 10 büyükelçi geri adım attı. ABD Büyükelçiliği'nin başını çektiği açıklamalarda, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ederiz" ifadeleri yer aldı.
FONDAŞ ŞİRİN ÇILGINA DÖNDÜ
T24 çalışanı Şirin Payzın da ABD'nin geri adımı sonrası öfkelenerek, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın.. ABD ve AB ülkeleri Kavala'yı malzeme edip , beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar.." dedi.
MEYDAN OKUMAYI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞMIŞTI
Aydıntaşbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları şöyle: