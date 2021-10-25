Amerika'nın kuklaları boşa düştü! Kahinliğe soyunan Aslı Aydıntaşbaş ile Şirin Payzin yarı yolda kaldı

Gall haberinde, Biden'ı işaret ederek Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirmişti.

Haberde, istenmeyen kişi ilan edildiğinde, bireyin ev sahibi ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi. Haberde ayrıca büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu yazıldı.

İNGİLTERE MEKTUBU İMZALAMADI

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu 160'tan fazla dünya liderinin yer alacağı iklim değişikliği konferansı COP26'ya ev sahipliği yapacak olan İngiltere'nin mektubu imzalamadığı vurgulandı.

KAVALA'YI ARAÇ OLARAK KULLANIYORLAR

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Zeynep Oktav, "Sistematik, planlanmış bir yıpratma savaşına girilmiş. Ben biraz bunu 17-25 Aralık ve Gezi olaylarının bir tekrarı niteliğinde olabilir mi diye okuyorum.

Çünkü bu ülkelerin hepsi Türkiye'nin bu hakkını kullanabileceğini biliyor. Fakat sonuçları itibariyle bir yıpratma ve iplerin koparılması amacı var. Benim tek aklıma gelen şey hükümetin düşmesini istedikleri...